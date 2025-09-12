V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

  18:11
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického benzenu je ve znečištěné oblasti méně, než se odhadovalo. Dnes o tom informovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu.

Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. „Cílem je ověřit aktuální množství zbytkového znečištění benzenem uvnitř i vně štětovnicové stěny a zároveň prověřit hydrogeologické podmínky v místě havárie. K tomu je nezbytné dočasně zastavit čerpání podzemních vod, aby se jejich stav ustálil a bylo možné získat přesná data,“ popsala důvod pro zastavení sanačních prací mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Obří požár cisteren s benzenem. Hasiči zůstanou do neděle, vlaky neprojedou týdny

Upozornila na to, že hlavním cílem první etapy sanace bylo odstranění nerozpuštěného benzenu na hladině podzemní vody, který se tam ale již téměř přestal objevovat.

„Množství benzenu v lokalitě je pravděpodobně menší, než se původně odhadovalo,“ dodala mluvčí.

Zastavení sanačních prací je podle Loužecké možné, protože bezprostřední rizika pro obyvatele i životní prostředí jsou nyní omezená na minimum. „Proto je nyní prioritou získání přesných dat o výskytu benzenu v podloží, a v návaznosti na to sestavení plánu dalších sanačních prací s efektivním a pokud možno finančně úsporným výsledkem,“ dodala.

Benzen je hlavně na hladině podzemní vody, ukázaly vzorky u Hustopečí

Data získaná v době odstávky odborníci využijí k aktualizaci analýzy rizik, která bude podkladem pro projekt druhé etapy sanace. Vznikne také projekt pro práce v překlenovacím období mezi první a druhou etapou sanace, uvedla ČIŽP. První etapa sanace je naplánovaná do konce listopadu.

Ekologickou havárii na místě likviduje firma Dekonta. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu čistí filtry s aktivním uhlím. Z místa havárie odborníci podle srpnových údajů odstranili zatím zhruba 110 tun benzenu. Podle odhadu Správy železnic by mohly letos na podzim náklady za sanaci území v Hustopečích nad Bečvou přesáhnout čtvrt miliardy korun.

Pracovníci společnosti Dekonta na místě zatloukají larsenovou stěnu do osmimetrové hloubky, hotových je zatím zhruba třicet metrů délky. (19. března 2025)
Letecký pohled na místo vykolejení nákladního vlaku převážejícího benzen měsíc a tři dny od havárie (31. března 2025)
U Hustopečí nad Bečvou bojují hasiči se zesilující kontaminací vodní nádrže benzenem i speciálním zařízením, pomocí něhož stříkají nad hladinu vodu, aby se zrychlila oxidace chemikálie. (31. března 2025)
U Hustopečí nad Bečvou bojují hasiči se zesilující kontaminací vodní nádrže benzenem i speciálním zařízením, pomocí něhož stříkají nad hladinu vodu, aby se zrychlila oxidace chemikálie. (31. března 2025)
97 fotografií

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala letos 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.

Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy.

Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila. Vláda kvůli likvidaci znečištění benzenem opakovaně prodlužuje u Hustopečí stav nebezpečí. Nyní platí do 24. září.

