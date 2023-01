Místní části v kraji chtějí víc peněz, lepší podmínky i informovanost

Začátkem roku chodily na litovelskou radnici zprávy, že o místa v osadních výborech jedenácti přidružených vesnic není zájem. Nakonec budou volby v každé z nich, lidí se při prvním kole prezidentských voleb přihlásil dostatek.

Uchazeči se nominovali sami. Kdo z nich dostane důvěru, rozhodnou jejich sousedé společně s volbou prezidenta tento týden.

Vedení zhruba desetitisícové Litovle muselo koncem roku 2019 vyjednávat s představiteli deseti místních částí, které byly nespokojené s financováním a rozvojem města.

Hrozily odtržením, což by představovalo ztrátu třetiny obyvatel. Radnice následně vyčlenila dva úředníky pro místní části a částku na jednoho obyvatele v obcích navýšila z 200 na 2 400 korun.

„Když jsme například potřebovali nějaké investice, sháněli jsme si cenové nabídky, mnohdy nám to pak seškrtali nebo zamítli,“ zhodnotil dosavadní předseda osadního výboru z Unčovic Tomáš Ryzí. „Většinou jsme si to vyběhávali sami. Jak byly navýšené peníze, něco se podařilo.“

Po dvanácti letech se rozhodl znovu nekandidovat.

Dostali víc peněz než město

Starosta Viktor Kohout (SNK), který vedl město i v minulém volebním období, vidí tehdejší krizi jako iniciativu několika lidí. Následné vyhodnocení investic navíc podle něj ukázalo, že do obcí jde „na hlavu“ víc peněz než do samotné Litovle.

„Například Myslechovice, kde se dělala kanalizace, jezírko, silnice, dostala za minulé čtyři roky spolu s dotacemi 84 milionů,“ argumentoval Kohout.

„Chystáme další velké projekty. Třeba v největších Nasobůrkách chceme letos dělat chodníky a parkovací zálivy podél celé obce za přibližně 26 milionů korun, investovat tam bude i kraj. Do toho půjde osadám navíc dohromady zhruba sedm milionů,“ vyčíslil litovelský starosta.

Forma participativního rozpočtu, kdy výbory navrhují, na co by chtěly peníze využít, by se mohla podle starosty změnit.

„Lidé v místních částech vědí, co je tíží. Někde se jim ale nedaří peníze rozumně utratit. Nejraději bychom proto udělali solidární formu rozpočtu, tedy například čtyři velké akce ročně ve vybraných vesnicích,“ vysvětlil Kohout.

Za volební období by se dostalo na všech jedenáct obcí. Připadá mi to praktičtější a smysluplnější,“ přiblížil Kohout návrh na příští jednání zastupitelstva.

O osadních výborech v Přerově je menší zájem

Menší zájem než v Litovli měli o práci ve výborech obyvatelé některých částí Přerova. V Lýskách a Čekyni bylo kandidátů stejně jako pozic.

„Výbory budou pětičlenné, takže jde o přesný počet členů. Tyto nominace předložíme ke schválení zastupitelům,“ řekl primátor města Petr Vrána (ANO).

V Prostějově členy osadních výborů dosud navrhovali radní a schvalovalo je zastupitelstvo. Nově místo osadních výborů vznikly komise městských částí, které podléhají radě města.

Opozice tento krok kritizovala. „Rada si do komisí nadelegovala lidi podle sebe,“ uvedl zastupitel Petr Ošťádal (STAN).

„Nyní jsou komise poradním orgánem rady, nikoli zastupitelstva jako předtím. Stejně tak už předsedové komisí nebudou asi moct sedět na zastupitelstvu, kde měli představitelé osadních výborů svoje místo,“ kritizoval.

„Rada rozhodla, aby v každé komisi byli odborníci a lidé, kteří chtějí posouvat naše město dopředu,“ komentoval změnu prostějovský primátor František Jura (ANO).

Osady v Olomouci mají málo informací

Také v Olomouci předávají komise městských částí své podněty radnici a úřadu. Jednou z věcí, na něž upozorňovaly, bylo málo informací například o stavebních pracích. Lidé se tak o uzavírkách a dalších omezeních dozvídali pozdě.

„Největší problém vidíme v předávání hotových děl od stavebních společností. Byť jsou samotné stavby v pořádku, bývá například okolí poničené skladováním materiálu nebo stavební technikou,“ sdělil předseda komise Na Tabulovém vrchu a neuvolněný radní Lukáš Krbeček z koaličního hnutí spOLečně.

Na radnici zkouší prosadit, aby mohl hotové stavební práce zkontrolovat kromě úředníků i někdo z příslušné komise.