Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Lenka Muzikantová
  12:59
Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce krásně narostlo a natrhat si ho lidé můžou mnohde na rekordní výměře. A čeká je i řada dalších novinek.
ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, ČTK

Skrbeňské jahody opět v plné síle

Loni jim jahody nejdříve pomrzly a poté shnily v povodňových lagunách, letos si už lidé oblíbený samosběr ve Skrbeni na Olomoucku užijí naplno. U cyklostezky na Horku nad Moravou na ně čeká více než devět hektarů plantáží.

„Loni nás počasí vypeklo a samosběr jsme měli jen na půldruhém hektaru, letos k této ploše přibylo sedm hektarů nově vysázených jahodníků, které jsou již v plné síle,“ láká pěstitel Marcel Špaček z firmy Solagro.

Skrbeňské jahody

  • Místo: Ve Skrbeni u cyklostezky na Horku nad Moravou. Vjezd od Horky však nyní není možný z důvodu opravy silnice, jediný přístup je aktuálně od Křepelky (benzinka MOL u dálnice) a přes obec Skrbeň.
  • Předpokládaný termín zahájení: 8.-9. června
  • Předpokládaná otevírací doba: denně od 8 do 18 hodin
  • Cena: zřejmě 90 Kč/kg
  • Parkoviště: Ano (stovky míst)
  • Více informací: na webu a facebooku

Jahody by si navíc lidé měli nasbírat za stejnou cenu jako loni, tedy za 90 korun za kilogram. „Rozjet chceme i stánkový prodej,“ avizuje Špaček.

Podle něj by samosběr mohl začít do dvou týdnů, předpokládaný termín je 8. až 10. června. Aktuální informace budou včas zveřejněny na webu Jahody Olomouc.

Na místě je pro sběrače vyhrazené parkoviště přímo u plantáží, na pole je uvede obsluha. Otevírací doba by měla být každý den od 8 do 18 hodin a díky vícero odrůdám má samosběr vydržet nonstop na tři až čtyři týdny.

„Rád bych upozornil řidiče, aby respektovali pokyny a auta nechávali výhradně na parkovišti, kde mají k dispozici stovky míst. Odstavit vůz na silnici, před závorou nebo na jiných místech jen působí zmatky a komplikuje provoz,“ varuje Špaček. Za nasbírané ovoce se tu platí jen v hotovosti.

Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě

V Bochoři vyzráli na mrazy

Jahody před letošními mrazy uchránil i Jiří Měšťánek z farmy v Bochoři na Přerovsku a láká na skvělou úrodu. „Jahodníky jsou obsypané a začínají pomalu zrát, předpokládáme, že sezonu rozjedeme v polovině příštího týdne,“ avizuje Měšťánek.

Samosběry na plantážích za ulicemi Partyzánská a Drahy jsou v plánu každé pondělí, středu a sobotu vždy od šesti hodin ráno.

Farma Měšťánkovi – Bochoř

  • Místo: Za ulicemi Drahy a Partyzánská
  • Předpokládaný termín zahájení: v polovině příštího týdne
  • Předpokládaná otevírací doba: každé pondělí, středu a sobotu vždy od 6 do 18 hodin (aktuální údaje o průběhu sběru sledovat na Facebooku a webu)
  • Cena: zřejmě 80 Kč/kg
  • Parkoviště: Ano
  • Více informací: na webu a facebooku

„Sbírá se tak dlouho, dokud je co. Aktuální informace se lidé dozvědí nejdříve na našem Facebooku a poté i na webu, kde hlásíme, zda ještě sbíráme, nebo je již hotovo. Aby se nestalo, že k nám někdo třeba z velké dálky pojede zbytečně,“ vysvětluje pěstitel.

Lidé dostanou vždy přidělený řádek a v místě, kde skončí, zapíchnou kolík. V případě, že vysbírají vše, položí značkovací pomůcku na zem. Cena za kilogram jahod by měla být 80 korun, platit se dá hotově nebo je možné poslat platbu z místa na účet.

Díky tomu, že na dva a půl hektarech plantáží je vysazeno více odrůd, budou plody dozrávat postupně a samosběr by měl trvat až čtyři týdny.

„Výměru jsme zvětšovali, vysazené máme celkem tři hektary, ale jarní výsadba bude naplno plodit až příští rok,“ avizuje majitel bochořské farmy. Podle něj je ovoce dostatek a není důvod k panice.

Já lidem vždycky říkám, že jahody nejsou třešně a nehrozí, že druhý den bude po nich. Dozrávají postupně,“ upozorňuje Měšťánek s tím, že v okolí je dost pěstitelů, kteří mají takové odrůdy, jež se budou sbírat až v červenci.

Rané i pozdní odrůdy v Olomouci a Prostějově

Oblíbenou jahodárnou je i ta slavonínská, která však od loňska změnila adresu a sídlí v Olomouci-Nedvězí. Letos otevře plantáže na rekordní výměře sedmi hektarů a samosběr spustí už příští týden.

Jahodárna Olomouc – Nedvězí a Prostějov

  • Místo: V Nedvězí je příjezd po cestě z ulice Štúrova, v Prostějově po cestě z rozhraní ulic Určická a Za Určickou ulicí.
  • Předpokládaný termín zahájení: první týden v červnu
  • Předpokládaná otevírací doba: v Olomouci denně od 8 do 18 hodin, v Prostějově od 10 do 18 hodin
  • Cena: zřejmě 99 Kč/kg
  • Parkoviště: Ano
  • Více informací: na webu a facebooku

„Loni se sbíralo na pěti a půl hektarech, ale protože se jahodám v Nedvězí daří, přidal jsem další sazenice,“ svěřuje se Jan Dostál, jenž má s bratrem Ondřejem pět a půl hektarů plantáží také v Prostějově.

Samosběr v Olomouci je v plánu denně od 8 do 18 hodin, v Prostějově od 10 do 18 hodin.

„V Olomouci máme čtyři odrůdy, všechny rané, takže se bude sbírat tři až čtyři týdny. V Prostějově pak jsou i pozdní, které plodí také v červenci,“ přibližuje Dostál s tím, že cena za kilogram letos je letos 99 korun, což je o čtyři koruny víc než minulý rok. Lidé dostanou přidělený řádek a platba je možná jen v hotovosti

Novinkou v Olomouci je pěší stezka k jahodárně, díky níž se lidé vyhnou frekventované silnici bez chodníku. Pro děti, které samosběr přestane bavit, je k dispozici hřiště.

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Na poli na Přerovsku bude i mošt

Více než dva hektary jsou k dispozici také v Týně nad Bečvou na Přerovsku u cyklostezky za zemědělským družstvem, na místo navede značení. V areálu je vyhrazené parkoviště, díky raným i pozdním odrůdám se bude sbírat nepřetržitě od června až do července.

Jahody z Týna nad Bečvou

  • Místo: u cyklostezky za zemědělským družstvem sídlícím na adrese Lipnická 336
  • Předpokládaný termín zahájení: první týden v červnu
  • Cena: samosběr 80 Kč/kg, natrhané jahody 100 Kč/kg
  • Parkoviště: Ano
  • Více informací: na facebooku nebo na telefonu 608 965 364 (volat lze v pracovní době od 7 do 15 hodin)

„Loni jsme začali první týden v červnu, letos to bude podobné. A sbíralo se až do 15. července,“ přibližuje Lucie Maléřová, vedoucí sadů Agrochov.

Na pole zájemce navede obsluha, aktuální informace jsou uvedeny na webu družstva.

„Může se stát, že už v poledne bude vysbíráno, což oznámíme,“ uvádí Maléřová.

Cena za kilogram jahod je 80 korun, je možné si objednat i přímo nasbírané plody za stokorunu. Letošní novinkou u plantáží je možnost zakoupit si mošty, sušená jablka a další sortiment z tamních sadů.

První jahody od farmáře z Plinkouta

Zřejmě úplně první jahody z kraje ochutnávají už nyní lidé na farmě v Plinkoutu v Dlouhé Loučce na Olomoucku, kde je v malém množství nabízejí nasbírané na prodejně.

Jahody od farmáře z Plinkouta

  • Místo: na adrese Plinkout 10
  • Předpokládaný termín zahájení: ve druhém červnovém týdnu, prodej ze dvora na prodejně už začal
  • Předpokládaná otevírací doba: ve všední dny od 16 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin
  • Cena: zřejmě 100 Kč/kg, na prodejně 130 Kč/kg
  • Parkoviště: Ano
  • Více informací: na webu a facebooku

„Jezdí k nám z okolí. Nejdříve prodáváme ze dvora, pak teprve děláme samosběry,“ informuje Jitka Vodseďálková, jež s manželem pěstuje také různé druhy zeleniny.

Podle Pavla Vodseďálka by samosběr jahod na půl hektaru měl začít v druhém červnovém týdnu.

„Na poli máme rané i pozdní odrůdy, které nám loni pomrzly, takže letos se bude sbírat až do půlky července. Samosběr vždy vyhlásíme na Facebooku a otevírací dobu máme ve všední dny od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Platit se u nás dá i QR kódem,“ poznamenává Vodseďálek.

Cena za kilogram se bude pohybovat kolem stokoruny, již nasbírané na prodejně jsou k mání o 30 korun dráž.

Od lesa jen na objednávku

Zakoupit si jahody pěstované v blízkosti lesů Drahanské vrchoviny je možné i v Prostějovičkách u Plumlova. Pěstitel na své „Jahody od lesa“ přijímá objednávky formou SMS na telefonním čísle 775 690 657.

Jahody od lesa

  • Místo: Prostějovičky
  • Předpokládaný termín zahájení: příští týden
  • Předpokládaná otevírací doba: není (je třeba si předem objednat jahody přes SMS a poté je se zájemcem domluven termín a čas předání)
  • Cena: zřejmě 110 Kč/kg

„Je potřeba uvést jméno a počet kilogramů. Vstáváme každý den ráno v pět hodin a jahody natrháme, aby byly čerstvé. Se zájemcem se poté domluvíme na konkrétní termín a čas předání,“ přibližuje Petra Pěnčíková, jak to v rodinném podniku na Prostějovsku funguje.

„Zájem je velký, jahůdek pořád málo, i když máme zhruba pět tisíc sazenic. Takže lidé musí počítat s tím, že budou zařazeni do pořadníku podle našich kapacitních možností,“ upozorňuje Pěnčíková.

Sbírat na farmě začnou zřejmě už příští týden. Cena by měla být stejně jako loni 110 korun za kilogram.

Supíkovice pro celý sever kraje

Dobrou zprávou je, že letos nepřijdou zkrátka ani milovníci jahod ze severu Olomouckého kraje. Poté, co loni zavřela Jahodárna Hamberk v Javorníku, ji letos naplno nahradí samosběr v Supíkovicích na Jesenicku, kde už přijímají rezervace.

Jahodárna Supíkovice

  • Místo: pole u fotbalového hřiště v Supíkovicích, podrobnosti lze najít na webu jahodárny
  • Předpokládaný termín zahájení: 8. června
  • Předpokládaná otevírací doba: není (samosběr je možný pouze po registraci na webu , zájemci jsou poté informováni o termínu sběru)
  • Cena: od 70 do 100 Kč/kg
  • Parkoviště: Ano
  • Více informací: na webu a facebooku

„Loni jsme začínali a jahod bylo málo, na řadu zájemců se nedostalo. Letos už máme k těm stávajícím stovku nových registrací a troufám si říct, že vyjde na všechny,“ ujišťuje Jan Hutyra ze supíkovické farmy.

Poté, co se zájemci zaregistrují, dostanou termín ke sběru. Zaplatit pak musí jen v hotovosti. „Máme tu parkoviště o stovce míst. Chceme vše zkoordinovat, aby se na všechny dostalo a současně abychom se vyhnuli náporu. Lidé bez registrace ať vůbec nejezdí,“ vzkazuje Hutyra.

Sbírat se bude na hektaru plochy, půl dalšího je nová výsadba, jež naplno urodí příští rok.

„Jahod bude dost, kvalita je skvělá a plody velké. Pokud vydrží krásné počasí, tak od 8. června začínáme,“ láká pěstitel. Zatímco loni se cena za kilogram pohybovala od 70 do 75 korun, letos se zvýší. O kolik zatím není jasné, nepřekročí ale stovku.

Mapa samosběru jahod v Olomouckém kraji 2026

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

