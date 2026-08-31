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Šachovnice se musely půjčovat. Festival v Olomouci trhl rekord, láká mladé i seniory

Lukáš Jakubíček
  4:59
Na první pohled klid, ale ve skutečnosti je to souboj strategie a nervů. V Olomouci skončil 27. ročník mezinárodního šachového festivalu Olomoucké šachové léto v Central Park Hotel Flora. Utkali se zde velmistři, mistři, ale taky amatéři nebo senioři v kategoriích 50+ a 65+. Dohromady na Hanou přicestovala 324 šachistů ze 33 zemí. A už teď začínají přípravy na další ročník. Jak vypadají?

Do Olomouce zkrátka dojely všechny věkové, ale i výkonnostní kategorie. Což si žádá mimo jiné i spoustu šachovnic. „Pro neznalé to může být záhada, ale pro festival našeho rozměru to není až tak extrémní množství. Například v Pardubicích se představí dva až tři tisíce šachistů, to už je horší, ale postupem času si organizátoři vytvoří vlastní zásobu šachovnic. Dříve se půjčovaly z různých oddílů z kraje. Někde měli 20 kusů, jinde 30 a poskládalo se to dohromady,“ prozradil ředitel festivalu Jakub Fuksík.

Kromě jednotlivých turnajů jsou součástí akce, která trvala osm dní, i komentovaná prohlídka Olomouce nebo výlet do Kroměříže. Nejdůležitější je ale logistická stránka organizace, která pro nadcházející ročník začíná takřka ihned po konci turnaje. Místo konání, ubytování, přihlášky šachistů…

Klidná mysl. V Olomouci roste na popularitě seniorské MČR v šachu. (srpen 2026)
Šachové léto v Olomouci přiákalo zkušené i mladé milovníky šachů. (srpen 2026)
Šachové léto v Olomouci trhlo rekord, dorazilo přes 300 šachistů ze 33 zemí. (srpen 2026)
Turnaje v Olomouci se účastnili velmistři i amatéři. (srpen 2026)
Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem olomouckého šachového léta byl osmdesát let. (srpen 2026)
7 fotografií

„Dá se říct, že festival skončí v neděli a my už v následujícím týdnu začneme řešit budoucí ročník. Je potřeba domluvit s hotelem termín, připravit smlouvy s ubytovacími zařízeními a pomalu chystat další kroky. To znamená personální obsazení, organizační tým a podobně. To hlavní začíná půl roku před festivalem, kdy se zveřejní propozice a rozpis, hráči se začnou hlásit a tím začíná každodenní práce. V průběhu festivalu už je to celodenní záležitost,“ vysvětlil Fuksík.

Téměř třetina účastníků letos přijela ze zahraničí. Pro olomoucký turnaj jsou to rekordní počty. „Kapacitou jsme se letos dostali mezi pět největších festivalů v České republice. Unikátní jsme v mixu turnajů a věkovém rozmezí. Máme turnaje pro silné hráče, které jsou uzavřené, to znamená pro zvané. K tomu velký Open, který je tradiční na všech turnajích. Dále pořádáme tradiční turnaj seniorů, který se letos oficiálně koná jako mistrovství České republiky,“ povídal Fuksík.

„Letos je nejmladším účastníkům osm let, jsou to dva Francouzi a nejstarší účastníci mají 86. Rozdíl je takřka 80 let,“ dodal.

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Právě zmíněné MČR seniorů se stává v Olomouci tradicí. „Není to automatické, ale teď se nám podařilo pětkrát v řadě vyhrát konkurz, takže se tady koná opakovaně. Věřím, že to bude pokračovat, protože si myslím, že seniorské šachy a historická Olomouc se k sobě hodí,“ řekl ředitel festivalu.

I počty účastníků na seniorském mistrovství pozvolně narůstají, jezdí sem opakovaně. „Každoročně od nich máme pozitivní zpětnou vazbu. Jezdí k nám místní i lidé z blízkého okolí. Letos byl i v bleskovém turnaji rekordní počet účastníků, hrálo jich 103. Dokonce přijel i jeden velmistr ze Slovenska, který nehrál hlavní turnaj. Nakonec zvítězil. To bylo zajímavé zpestření,“ pochvaloval si Fuksík.

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