V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejích přítocích způsobilo dlouhodobé sucho, ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje, řekl dnes vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.
Rybáři první úhyny v řece Moravě zaznamenali v druhé polovině uplynulého týdne. Uhynulé ryby se nahromadily na česlech malé vodní elektrárny Kožušany - Tážaly.
Olomoucký magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku.