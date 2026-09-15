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Tuna uhynulých ryb v řece Moravě. Na vině není jen extrémní sucho

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V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. (14. září 2026) | foto: Český rybářský svaz, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejích přítocích způsobilo dlouhodobé sucho, ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje, řekl dnes vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Rybáři první úhyny v řece Moravě zaznamenali v druhé polovině uplynulého týdne. Uhynulé ryby se nahromadily na česlech malé vodní elektrárny Kožušany - Tážaly.

Olomoucký magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku.

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