Rybáři kritizují stát. Otrávená Bečva je i po letech bez velkých ryb

Podle rybářů potrvá obnova ekosystému v řece zhruba dalších deset let. Otrava už přiměla politiky k úpravě zákonů, aby se snížila pravděpodobnost opakování ekologické katastrofy. Populaci ryb rybáři odhadují jen na několik procent oproti stavu před otravou, život se do řeky vrací pomalu.

„V části řeky v Hustopečích a částečně v Hranicích je pořád stav fatální. Otrava tam zapůsobila velmi těžce,“ sdělil předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku Stanislav Pernický.

„Když tam vysadíme ročka nebo dvouletou rybu, případně váčkový plůdek, je to poznat, Bečva je prázdná. Velké ryby nebo ryby, které by měly čtyři pět let, tam vůbec nejsou,“ shrnul.

Podle něj tak platí jeho odhad z doby před třemi lety, že obnova života v řece Bečvě potrvá deset až patnáct let. Dlouhodobý proces obnovy potvrzují i ekologové.

Obnova potrvá deset až patnáct let

„Pro Bečvu je typickým druhem ryby parma obecná, která je poměrně dlouhověká, dožívá se patnácti až pětadvaceti let a pohlavně dospívá ve stáří čtyř až šesti roků. Z toho vyplývá doba potřebná pro obnovu přirozené reprodukce,“ uvedl vodohospodář, krajinný ekolog a předseda Unie pro řeku Moravu Michal Krejčí.

Unie pro řeku Moravu vidí cestu k podpoře biodiverzity a zvýšení odolnosti řeky vůči haváriím v celkovém zpřírodnění toku Bečvy.

„Říční koryto v přírodním stavu obecně poskytuje vhodnější prostředí pro život ryb i útočišť pro přežití v případě havarijních situací, vytváří také lepší podmínky pro následnou obnovu života v řece,“ dodal Krejčí.

O úpravách jedná s hejtmanstvím, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR či Povodím Moravy. Odborné pohledy na míru volnosti, jakou by měla řeka dostat, se ale výrazně liší.

„Jsme zodpovědní za řádnou správu vodních toků. Když dojde k jejich poruše, škodě, zničení, jsme povinni stav napravit. Nejde říct, ať se s řekami nic nedělá, ale jdou hledat cesty, jak stav zlepšovat, což je v našem zájmu,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Lidé přispěli víc než dal stát

Připomenul přírodě blízká opatření u Černotína, Skaličky nebo u Ústí, kde správci toku rozvolnili koryto Bečvy a umožnili mu přirozený rozvoj.

„U obce Ústí u Hranic docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci došlo k rozšíření vodního toku a využití historického koryta Bečvy,“ zmínil ředitel státního podniku.

Rybáři nejsou spokojení s přístupem státu. „Příslib bývalých ministrů Brabce s Tomanem, že na Bečvu dá stát 7,5 milionu korun v průběhu deseti let, nefunguje. První rok to bylo 750 tisíc, druhý 450 tisíc a letos podle úředníků z ministerstva zemědělství dalších 450 tisíc. Řekli nám, že peněz je dost, jen si musíme zažádat,“ podotkl Pernický.

„Je paradoxní, že na transparentní účet se vybralo 1,750 milionu, které se použily na obnovu života v Bečvě, a stát za tři roky dal do Bečvy zhruba 1,6 milionu,“ připomenul.

„Svědčí to o tom, že lidé mají lepší vztah k životnímu prostředí než stát. Je to přitom vyloženě záležitost státu. Řeka je státu, stát uděluje výkon rybářského práva Českému rybářskému svazu,“ vysvětlil.

Rybáři platí dvakrát

Svaz podle něj vybere od rybářů peníze za povolenky, za to koupí ryby, vysadí je do řeky. Pernický rovněž připomenul, že při odevzdání ryb v kafilerii za ně rybáři zaplatili podruhé.

Po havárii se snesla kritika na nekoordinovaný postup úřadů i problémy s odběrem vzorků.

„Zatímco hasiči a rybáři odváděli skvělou práci, tak jiné orgány zcela selhaly. Těžko říct, zda tehdejší nečinnost a chaos můžeme připisovat nedbalosti, nebo se jednalo o záměrnou sabotáž ve vyšetřování, ale výsledek toho všeho je jasný – nedostatek důkazů,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Martin Šmída (Piráti a STAN).

Otrava Bečvy byla impulzem pro novelu vodního zákona. Před měsícem ji schválila vláda. Má minimalizovat riziko havárií a zlepšit reakce. Stávající vodní zákon ani zákon o integrovaném záchranném systému nestanovují přesný postup řešení významných havárií.

„Cílem novely je minimalizovat riziko na řekách. A pokud i přesto k havárii dojde, musí všechny zasahující složky vědět, co mají dělat a v jakém pořadí. Všichni si pamatujeme, co se stalo na Bečvě. Takový chaos při řešení havárií se nesmí opakovat,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).