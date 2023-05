Městům se nejspíš pošty zachránit nepodaří, Olomouc chce budovu na náměstí

Vedení olomoucké radnice začalo se státem jednat o převzetí paláce na náměstí, v němž poštovní pobočka sídlí, kvůli tomu, že brzy přijde o pronajaté budovy ve Vejdovského ulici, v nichž nyní sedí úředníci zajišťující agendu řidičů a motorových vozidel.

Místa chce totiž začít využívat krajské policejní ředitelství, jemuž patří a v minulosti opakovaně upozorňovalo, že k tomuto scénáři jednou dojde.

„Krajské ředitelství nám oznámilo, že k 31. prosinci letošního roku s námi již neprodlouží smlouvu o využívání těchto prostor,“ upozornil na posledním zasedání krajského zastupitelstva primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Město se proto obrátilo na Českou poštu, ministra vnitra Víta Rakušana a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jelikož vlastníkem budovy je stát. Pošta je nicméně podle katastru oprávněná s majetkem hospodařit.

„Pakliže by nedošlo k další dohodě s Policií ČR, agenda řidičů a evidence vozidel by neměla od 1. ledna kde sídlit, tudíž vykonávat tuto službu,“ apeloval primátor na hejtmanství, aby krajské město podpořilo.

Zároveň podle něj Olomouc, jež ztratí sedm poboček, České poště nabídla, že by na Horním náměstí mohla dál nějakou formou nabízet alespoň základní poštovní služby, respektive by sem mohla být převedena pobočka z náměstí Republiky, která sídlí v pronajatých prostorách.

Ministerstvo se k návrhu zatím nevyjádřilo, ÚZSVM městu napsal, že o postupech hospodaření s majetkem České pošty nemá informace.

Pošta s bezúplatnými převody budov nepočítá

Státní podnik už dříve uvedl, že pro většinu svých nově uvolněných budov nebude mít využití a po ohodnocení znalci je nabídne k prodeji.

„V rámci třicetidenní lhůty se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku. Česká pošta v takovém případě převede majetek za cenu obvyklou dle znaleckého posudku,“ uvedl mluvčí státního podniku Matyáš Vitík.

Radnice chce přitom usilovat o bezúplatný převod. Další komplikací je pro ni navíc fakt, že mezi zmíněné subjekty s přednostním právem obce nepatří, ty zahrnují státní složky, organizace a státní podniky. Pokud ty o nemovitosti neprojeví zájem, bude je pošta dražit v aukci s cílem získat maximální možnou cenu.

„Samostatnou formou je pak prodej, při němž se kupující zaváže poskytovat služby pošty v režimu Partner. V tom případě je prodej uskutečněn za cenu dle znaleckého posudku a nemovitost je zatížena věcným břemenem,“ doplnil Vitík.

Česká pošta je podle něj připravena jednat o prodeji nepotřebného majetku jak s obcemi, tak se soukromými subjekty. Varianta bezúplatného převodu ale nepřichází v úvahu.

Pošta rozhodla v kraji o zrušení dvaceti poboček v sedmi městech. Od konce března, kdy se o tom dozvěděly, se radnice snažily uzavření míst zabránit nebo alespoň dohodnout výměnu za jiné adresy. Úspěšný byl ale zatím jen Prostějov.

„Pošta v Plumlovské ulici by měla zůstat zachována a místo ní má být uzavřena pobočka v části Čechovice. Město má zájem zde provozovat službu Partner, nicméně nemám zatím informaci o tom, jak to dopadlo,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Gáborová. V Prostějově měly být zrušeny celkem čtyři pošty.

Konečný seznam má být zveřejněn tento týden

Litovel sázela při jednáních o zachování pobočky v místní části Chudobín na argumenty, že slouží zhruba pro necelé tři tisíce lidí, které čeká dojíždění do města, kde navíc hrozí zahlcení tamní pošty. Vedení podniku ale nepřesvědčila.

„Po kalkulaci nám nabídnou provoz pošty Partner plus. Oproti režimu Partner fungujícímu třeba v obchodech nebo na úřadech malých obcí s dotací pošty je ale varianta plus zcela bez dotací, takže město by to muselo provozovat samo a ještě platit poště. Osobně si myslím, že to pro nás nebude zajímavé, ovšem uvidíme, co nabídnou,“ reagoval starosta Viktor Kohout. Město přijde i o poštu v místní části Unčovice.

Jednání stále neukončila ani přerovská radnice. „Ve věci zrušení pošty v Předmostí čekám na odpovědi příslušných lidí, které jsem žádal o přehodnocení, takže záležitost nepovažuji zatím za uzavřenou,“ řekl před víkendem primátor Petr Vrána.

Podle šumperského starosty a senátora Miroslava Adámka čelícímu zrušení tří poboček vyzval Senát poštu k předložení analýzy a dalších podkladů k transformaci podniku.

„Nezodpovězených otázek je pořád stejné množství jako na začátku,“ uvedl po jednání komise senátu pro rozvoj venkova, jejímž je členem. Termín pro dodání požadovaných materiálů byl včera.

Definitivní seznam rušených poboček má být znám tento týden. „Neměly by tam být žádné výrazné změny. To znamená, že se budeme bavit zhruba o 15 až 20 pobočkách, jež byly v rámci jednání vyměněny za jiné,“ řekl v pátek České televizi mluvčí České pošty Vitík.