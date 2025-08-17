Těžká technika, uzavírky, přehrazené cesty, nové budovy, které rostou pod rukama stavebníků. To vše ztěžuje pohyb pacientům, návštěvníkům i personálu Fakultní nemocnice Olomouc.
Ovšem uprostřed tohoto stavebního ruchu přírodovědci objevili překvapení. Žije tam i silně ohrožený druh žáby, kterou chrání zákon – ropucha zelená.
„Tato nápadná žába, která na první pohled připomíná živý maskáč, si našla nový domov právě v areálu FN Olomouc. Její jemné cvrčení, tolik odlišné od typického kvákání, je v jarních měsících možné zaslechnout i mezi ambulancemi,“ naznačil mluvčí FNO Adam Fritscher.
Ropucha zelená se v areálu nejen objevuje, ale také tam úspěšně klade vajíčka a vyvíjí pulce. Zjistili to specialisté pod vedením Martina Rulíka z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.
„Letos byl zahájen oficiální monitoring populace ropuchy zelené v nemocničním areálu. Během května a června probíhaly pravidelné noční odchyty – zejména u oblíbené fontány před Dětskou klinikou. Celkem bylo odchyceno 13 jedinců (11 samců a 2 samice), kteří byli změřeni, zváženi, fotograficky zdokumentováni,“ naznačil Rulík.
„Přestože jde o malou populaci, její výskyt je překvapivě významný. Zaznamenali jsme i vývoj pulců, což znamená, že se tu druh nejen objevuje, ale skutečně rozmnožuje,“ vysvětlila Barbora Vrbová, doktorandka katedry, která má odchyty na starosti.
„Ropucha zelená je velmi přizpůsobivá, ale zároveň zranitelná – její přežívání je možné jen v prostředí, které respektuje její potřeby,“ podotkla.
Žáby ve městech
Získaná data jsou součástí výzkumu populace tohoto druhu v městském prostředí. Ačkoliv jich v nemocnici žije jen několik, výskyt pulců je signál, že „fakultka“ není pro ropuchu přestupní stanice, ale domov.
„Její existenci nepřehlíží ani vedení nemocnice, které vnímá soužití s chráněnými druhy jako součást své odpovědnosti,“ poznamenal mluvčí.
„Uprostřed nemocnice s rozkopanými cestami řešíme přežívání několika žab. Ale právě toto je podle mě silný signál, že péče o zdraví nekončí za zdmi budov,“ poznamenal ředitel FN Olomouc Roman Havlík. „Je to součást širší odpovědnosti instituce, která je zakotvena ve městě a krajině.“
Nemocnice nyní přizpůsobí údržbu fontány, která na jaře žábám slouží jako klíčové rozmnožovací místo.
„Víme, že v určitém čase je potřeba fontánu nechat přirozeně zarůst. Není to zanedbání péče, ale vědomý krok k ochraně ohroženého druhu,“ zdůraznil ředitel.
Pacienti by měli být ohleduplní
Pokud se návštěvníci nemocnice s ropuchou zelenou setkají, odborníci apelují na ohleduplnost.
„Je důležité na ni nesahat a nezasahovat do jejího prostředí. Její zpěv může být pro někoho nečekaný, ale právě to je důkaz, že i v centru města má příroda své místo,“ poradila Vrbová.
Ropucha zelená má typické maskáčové zbarvení a zvuk připomínající ptačí zpěv. „Vyhledává městské betonové nádrže, fontány a jezírka. Její výskyt je známkou ekologické hodnoty prostředí,“ dodala vědkyně.