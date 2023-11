Do UNESCO chce velkolosinská manufaktura společně s pěti papírnami

Především proto, že velkolosinská manufaktura vyrábějící nepřetržitě ruční papír už téměř 430 let se spojila s dalšími historickými papírnami napříč Evropou a připravují společnou kandidaturu. Podařit by se to mohlo do tří až pěti let.

„Celý příběh se začal odehrávat před osmi lety, když jsme navázali spolupráci s papírnou v polském lázeňském městě Duszniki-Zdroj. Dohodli jsme se, že budeme postupovat společně,“ přibližuje předseda představenstva Ruční papírny Velké Losiny Pavel Šoch.

Nešlo však jen o dvě papírny. Snahou polského podniku, který je lídrem projektu a nominaci zaštiťuje, bylo zapojit víc papíren. „Polská papírna dala dohromady tým expertů, kteří začali jezdit po Evropě a začali vyhledávat potencionální partnery,“ popisuje Šoch.

Prvním partnerem, který se přidal k Dusznikám a Velkým Losinám, byla manufaktura z německého Homburku. Před nedávnem se připojila papírna ze Španělska, Itálie a další z Německa.

„Filozofie projektu spočívá v tom, že každá zapojená papírna musí být něčím unikátní a soubor se musí navzájem doplňovat, což se tady myslím podařilo,“ míní šéf losinské manufaktury který lituje, že z projektu se stáhla papírna ve Francii, která se dostala do potíží.

Společný projekt je ojedinělý

Na společné nominaci je podle něj obrovské množství práce. „Jde o projekt Papírny z preindustriální doby. Myslím, že i z pohledu turistické atraktivity se budou zapojené papírny dobře doplňovat,“ líčí.

Losinská papírna jako jediná z celé sestavy funguje kontinuálně přes 400 let. V tom je její výjimečnost. U polské papírny je to například jedinečné zachování původní architektury.

„Každá má zkrátka něco originálního a zajímavého,“ vyzdvihuje Šoch, který při prvním pokusu dostat se do seznamu UNESCO nebyl. „Nominace v rámci této skupiny má daleko větší šanci na úspěch, než kdybychom postupovali samostatně,“ je přesvědčen.

Podle něj teď ještě papírny musí splnit řadu podmínek, aby se dostaly do takzvaných národních indikativních seznamů.

„Naše ruční papírna je památkou od roku 2001 a snahy o zápis na seznam UNESCO se datují od roku 2008 a teď je rok 2023. Vzhledem k tomu, že historie naší papírny se měří na staletí, tak to není tak dlouho. Čas se v této oblasti skutečně měří jinak,“ konstatuje Šoch.

Procedury jsou náročné na čas a administrativu

Až se všechny zúčastněné papírny dostanou na národní indikativní seznamy, tak teprve přijde na řadu společná žádost o zápis na mezinárodní indikativní seznam památek.

„Polská strana jako garant musí dobře zdůvodnit, proč zrovna tyto papírny se mají dostat na seznam, a ne jiné. Když se tohle podaří, potom už společné nominaci nebude stát nic v cestě,“ sdělil.

Ruční papírny účastnící se společného projektu Duszniki-Zdrój (Polsko)

Velké Losiny (Česko)

Homburg (Německo)

Niederzwönitz (Německo)

Pietrabuona (Itálie)

Capellades (Španělsko)

Pokud vše půjde dobře, odhaduje šéf losinské papírny zapsání celé skupiny do seznamu UNESCO v horizontu tří až pěti let. „Pořád jsme ale připraveni jak na úspěch, tak neúspěch. Samozřejmě děláme vše pro to, abychom na UNESCO dosáhli,“ poznamenává Šoch.

Nedávno představil projekt prezidentu Petru Pavlovi, který se v ruční papírně zastavil při návštěvě Olomouckého kraje. „Pomoci může každý. Obec, kraj, politici včetně prezidenta. Určitě může pomoci už váhou své funkce,“ míní.

Velké slovo má ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury na přípravách spolupracuje. Losinští papírníci se bez jeho pomoci a spolupráce neobejdou.

„Iniciativa je koordinována polskou stranou. Nyní se ministerstvo kultury spolu s odborníky z Národního památkového ústavu a zástupci papírny ve Velkých Losinách podílí na přípravě společné přihlášky na Indikativní seznam České republiky, což je první krok k případné nadnárodní nominaci,“ vysvětlila Ivana Awwadová z tiskového odboru ministerstva.

Pokud se losinská papírna dostane na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, tak prestiž papírny výrazně vzroste, míní odborníci.

„Především ve světě. Pro podhůří Jeseníků by to znamenalo dramatický nárůst počtu zahraničních turistů, protože příslušnost mezi památky UNESCO je tou nejlepší reklamou. Na druhou stranu bude potřeba investovat do infrastruktury, protože ta za potřebami nejen Velkých Losin, ale celé oblasti pokulhává,“ sdělil ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

V Evropě jsou tři desítky ručních papíren

V Evropě se zachovaly přibližně tři desítky historických papírenských manufaktur, ne všechny ale vyrábí papír i v současnosti a losinská ruční papírna je jediná, která vyrábí papír nepřetržitě už stovky let.

Papírny, které se účastní ojedinělého společného projektu, mají velkou šanci uspět a dostat se na seznam UNESCO.

Je to totiž druh výroby, který na seznamu ještě není, a vůbec technických památek je na seznamu málo. Olomoucký kraj má dosud jedinou památku v seznamu a tou je barokní sloup Nejsvětější trojice v Olomouci.

27. června 2020