Dům nasáklý vodou praská, ale na zbourání není. Nevíme, co bude dál, líčí žena

Stojíme v místě, kudy si rozvodněná Bělá při zářijové povodni drala cestu. Všude suť a naplaveniny. „Sousedovi to vzalo půl baráku a budou mu ho bourat. My jsme bohužel dva kříže na zeď nedostali, i když bychom rádi. My už tu určitě bydlet nechceme,“ říká rezolutně Pavlína Eliášová z Jeseníku.