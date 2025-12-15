Krajské město počítá s růstem příjmů o půl miliardy korun na 4,010 miliardy korun z letošních 3,505 miliardy. Výdaje mají ve srovnání se schváleným rozpočtem na letošní rok vzrůst o 415 milionů korun na 4,503 miliardy korun.
Plánovaný schodek ve výši 492 milionů korun Olomouc v rozpočtu na příští rok pokryje pomocí 450milionového úvěru a přebytku loňského hospodaření.
Projekty bude město v příštích dvou letech financovat pomocí dotací a investičního úvěru 650 milionů korun, který schválilo zastupitelstvo.
Opozice kritizovala riskantní dotaci i výši splátek. Někdejší náměstkyně pro kulturu Markéta Záleská (ODS) se ptala například na dotační zajištění projektu kulturně-edukačního centra.
Investice nabídne nový obor
Stavba vzniká v areálu Střední školy grafiky a médií na Nových Sadech a bude sloužit dílnám Moravského divadla Olomouc, stejně jako prostor pro workshopy, přednášky, besedy i další vzdělávací aktivity. Otevře tam nový středoškolský obor jevištní technolog.
„Na začátku se to jevilo nadějně, šlo se do toho hlavně kvůli možnosti získat dotace z Národního plánu obnovy. Ptala jsem se už minule, vyjadřovali jste pochyby a napětí. Situace zavání neúspěchem,“ řekla Záleská.
Připomenula, že zkušební provoz se má rozběhnout do konce prosince, jinak hrozí krácení či nevyplacení dotace. Město se už obrátilo na ministerstvo kultury s dotazem na prodloužení lhůty. To by však Záleská považovala za nemístné, protože by to olomoucký projekt zvýhodňovalo oproti ostatním.
Náměstek pro kulturu Viktor Tichák (Piráti) reagoval, že se stavba blíží dokončení. „Přes polovinu je hotovo, do konce roku má být kolaudace k předčasnému užívání v části stavby,“ uvedl Tichák.
Riziková dotace, upozorňuje opozice
„O dotaci od začátku říkám, že je riziková, rada města to věděla a s tím jsme do toho šli. Permanentně se tady ale bavíme o dotaci, která je zhruba třetinou nákladů, a ne o edukačním centru a jeho funkcionalitách,“ řekl. Ujistil, že centrum příští rok otevře. Divadlo tam má mít první akci ještě v prosinci.
Končící primátor Miroslav Žbánek (ANO) zmínil, že Olomouc není jediný žadatel o dotaci, který se dostal do napjaté situace.
„Zasáhla vyšší moc při odhalení kanalizačních stok a nestabilního podloží, což nemohlo být zohledněno v projektové dokumentaci. Došlo tedy k posunutí termínu užívání až na konec letošního roku. Jak to poskytovatel dotace vyhodnotí, předjímat nechceme, intenzivně s ním ovšem jednáme,“ doplnil Žbánek.
Zadluženost Olomouce by na konci roku měla klesnout na 1,61 miliardy korun z loňských 1,783 miliardy korun. V příštím roce ale kvůli investičnímu úvěru vzroste na 1,887 miliardy korun a v roce 2027 na 1,914 miliardy. Poté by se měla začít snižovat.
Město koupilo administrativní budovu
Opoziční zastupitel Jan Holpuch (ODS) vypočítal, že daňové příjmy města vzrostly o 30 procent, avšak zadluženost se zvýšila o pětinu. Podle primátorova náměstka Tomáše Pejpka (ProOlomouc) město musí financovat řadu dotovaných projektů, z nichž některé byly připraveny v předchozím volebním období.
Město také koupilo administrativní budovu Namiro, kterou si od roku 2013 pronajímalo pro dvě stovky svých úředníků. Radnice investovala i do nákupu rozlehlého areálu poštovní pobočky v Ladově ulici. „Tyto výdaje se promítly do majetku města. Nejednalo se o vyhození peněz z okna,“ podotkl.
Hospodaření Olomouce loni skončilo přebytkem 363,5 milionu korun. Skutečné příjmy města obnášely 4,406 miliardy korun a výdaje 4,042 miliardy korun.