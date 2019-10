Jak se člověka zeptat na jeho blížící se neodvratnou smrt?

To bylo to nejtěžší. Na začátku každého rozhovoru jsem samozřejmě nevěděla, jak daný člověk svoji situaci vnímá a jestli o ní bude schopen mluvit. Snažila jsem se klást otázky co nejotevřeněji, ptát se na budoucnost či na to, co očekává a plánuje. Pak už jsem musela jen čekat, do jaké míry se toho tématu dotkne, jak moc se rozmluví a otevře.