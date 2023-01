Proletěl ve vírníku půl světa. Cesta stojí jako autem, říká nadšený pilot

Před Vánoci jste letěl vírníkem z Přerova do Saúdské Arábie. Jak dlouho to trvá?

Dopravoval jsem tam vírník zákazníkovi a cestou jsem měl ještě několik dalších jednání například v Maďarsku, Bulharsku nebo Turecku. Cesta mi tak trvala devět dní. Dala by se ale zvládnout i za tři. Byla to pro mě spíše dobrodružná výzva. Finančně by vyšlo líp, kdybych si za zhruba devět tisíc koupil letenku a za pět až sedm hodin bych byl v cíli.

Doprava se v minulosti rozdělila mezi vrtulníky a letadla. Vírníky byly opomíjená kategorie, což je vlastně i dobře. Aspoň se nám do toho nikdo moc neplete.