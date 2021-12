Vrtulník, holubník i čtrnáctipatrový. Dorty jsou jako sochařství, říká cukrářka

Jak náročné bylo upéct obří svatební dort?

Tak velký dort jsem samozřejmě nikdy předtím ještě nedělala. Byla to pro mě velká výzva, ale nebála jsem se a šla do toho naplno. Dort jsem pekla tady v provozovně. Vše jsem si tu připravila, upekla korpusy a promazala je. S přesunem do hotelu, kde jsme dort skládali, mi pomohl tým. Spolu jsme vše naskládali do aut v krabicích a až na místě jsme jej dávali dohromady. V hotelu už pro mě byl nachystaný žebřík, protože dort byl opravdu vysoký.

I muži, kteří říkají, že nemají rádi dorty, ty moje jedí. Dělám totiž třeba i čokoládu s chilli, do které opravdu dávám papričky habanero.