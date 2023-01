Jako dítě luštil Copperfieldovy triky z televize, pak kouzlení zcela propadl

Jak vás napadlo zkusit kouzlení?

Můj otec sbíral hlavolamy a já jsem rád už jako kluk přicházel těm věcem na kloub. A když kdysi televize vysílala pořady s Davidem Copperfieldem (jeden z nejslavnějších kouzelníků a iluzionistů na světě – pozn. red.), tak jsem k jeho trikům přistupoval jako k hlavolamům. Zkrátka jsem chtěl zjistit, jak to dělá. Vzal jsem si třeba šňůru, nůžky, dělal to samé co on a přemýšlel, jak dosáhnout stejného výsledku.

Podle reakcí lidí měním pointu, postup. Jeden člověk, který se kouzelnictví věnuje, říkal, že minimálně několik století už nebylo vymyšleno nové kouzlo. Jsou to všechno staré triky s jiným postupem či novými technologiemi, novou omáčkou.