Plavou lidé správně?

Když jsem s plaváním začínala, tak mě velmi zajímalo, jak lidé plavou. Dnes už jsem ráda, že si od toho i odpočinu. Nejzásadnější chybou však stále zůstává, že lidé nepotápějí obličej do vody. Mohou mít paradoxně i správnou techniku, ale jakmile se do vody nepoloží, tak mají přední část těla, hlavu a ruce vysoko, nohy zase moc nízko. A to je špatně.

Lékař někomu plavání doporučí. On tedy začne plavat, ale špatně, a stav se mu ještě zhorší.