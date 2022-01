Někteří manželé se nesejdou ani na Vánoce, říká autorka nové knihy o nevěře

Je Kláda vhodná k relaxaci nebo pobavení?

To ne. Není to literatura před spaním. Když se vypráví o vztahu mezi mužem a ženou, tak tam jsou vždy emoce, které nemusí být příjemné.

Je nevěra jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozvádějí?

Lidé se často rozvádějí na dohodu, a proto nemusejí udávat důvod. Je tedy těžké něco vyvozovat podle statistik. Řekla bych, že nevěra zničí vysoké procento manželství. Také to ale může být nedostatek času na partnera, peníze nebo špatná komunikace.

Jaká je správná komunikace?

Nejhorší je, když mezi partnery vůbec není. Je potřeba o věcech mluvit, a pokud jeden není spokojený, tak by měl být schopen to normálně popsat bez útoku na toho druhého. Komunikace by měla být asertivní, ne agresivní. Ale také tam nesmí být apatie, že jeden toho druhého záměrně ignoruje.

Existují vztahy bez komunikace?

Ano, jsou i manželství, ve kterých tak lidé fungují už několik let a píšou si jen nejdůležitější vzkazy. I od studentů jsem často slyšela, že takto žijí jejich rodiče či prarodiče. Každý má svoji část domu a nesejdou se spolu ani na Vánoce u stromečku. Nerozvedou se, samozřejmě kvůli majetku. Je to pak ale o ničem. Partnerství by se přece mělo budovat tak, abychom vedle sebe měli ve stáří blízkého člověka, který nám zavolá sanitku, když je nám zle, uvaří čaj, když se nachladíme. Když tohle ve vztahu nemáte, tak v něm nemá smysl pokračovat.

Dá se komunikace zlepšit?

Dá se na ní pracovat. Nejen tady v Olomouci jsou specialisté, kteří se přímo tímto problémem zabývají i zdarma, nebo je možné si platit komunikačního terapeuta. Nejdůležitější ale je, že musí chtít oba.

Zpátky ke knize. Jaké další motivy se v ní objevují?

Hodně se točí kolem nevěry. Ale objevuje se tam také motiv dozrání, kdy člověk najednou zjistí, že jeho partner má určité vlastnosti, které předtím neviděl. Takzvaně odloží růžové brýle.

Kamila Holásková Je jí 62 let, je vdaná.

Má 3 děti a 5 vnoučat.

Miluje své 3 psy.

Začala psát už v devíti letech, ale do roku 2011 beletrii nepublikovala.

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Za studií se stala matkou, a proto po promoci přijala práci odborné asistentky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Přes 30 let učí psychologii.

Napsala 12 knih.

Dá se tomu nějak předcházet?

Společným soužitím. To je asi nejrychlejší způsob, jak svého partnera poznat. To potom přijdete mnohem dříve na to, že je to třeba lakomec, nebo že má problémy s alkoholem. Proto není dobré hned plodit děti a mít svatbu. Je nezbytné partnera pořádně poznat. Hlavní příčina vysoké rozvodovosti je ve špatné volbě protějšku – a pak především trpí děti. Určitě to ale není tak, že by všichni muži byli nevěrní a nespolehliví. Je tu spousta takových, kteří dokážou v rodině velice dobře fungovat, ale žena by si ho měla umět správně vybrat. Muž si totiž většinou volí ženu na základě její atraktivity a toho, že s ní chce mít fyzický kontakt. Moc nepřemýšlí o tom, jaká bude matka a jak bude ve vztahu fungovat. Proto by měly být opatrnější ženy a přemýšlet, zda s konkrétním mužem je možné rodinu založit. Vypracované svaly, tučné konto a kučeravá hříva nejsou zárukou spolehlivosti a zralosti.

Z jakých důvodů ve vztahu vzniká nevěra?

U mužů je motivací nabídka. Pokud osobnostně nezralý muž, který má manželku a dvě malé děti, najednou potká ženu, která na něj má čas, nic po něm nechce a je pro ni středem její pozornosti, poměrně snadno se přesune do cizí ložnice. On si ale neuvědomuje, že brzy bude ve stejné situaci. Taky po něm bude chtít, aby vysypal odpadky, nebo dětem přečetl pohádku. Je jednoduché polapit muže, protože jsou orientovaní na svou sexualitu. Proto je také ve vztahu důležité na sebe nezapomínat a věnovat se alespoň občas budování partnerství, například večeří se svíčkami, návštěvami kina, divadla, koncertu. S dětmi přicházejí probdělé noci a spousta starostí, včetně finančních. Osobně si také myslím, že kdyby si ženy daly závazek, že nebudou do svých ložnic zvát muže, kteří mají doma manželku a děti, tak by rozvodů bylo výrazně méně. Žádná nevěra krizi ve vztahu nevyřeší.

Když je někdo nevěrný jednou, udělá to nejspíš znovu?

Ano. Rozumný člověk přijde na to, že jakmile to někdo udělá jednou, tak pak i podruhé a potřetí. Jedna věc je, že se nechá muž polapit do sítí jiné ženy, ale druhá, že opustí svoji rodinu a děti.

Nevěrné jsou ale přece i ženy. Z jakého důvodu?

U ženy převažuje cit, jde za tím, koho miluje. Často si stěžují, že je muži nechávají o samotě. S malým dítětem se nelze lehce vzdálit od domova. A se dvěma malými dětmi nezajdete ani na kafe s kamarádkou. Může to být tedy nedostatek lásky, touha po romantice.

Je podle vás nevěra ve vztahu jeho definitivní konec?

Nemyslím si. Lidé se mohou probrat, uvědomit si své priority a rodinu zachránit. Definitivní konec ve vztahu by mělo být například vedle závislostí i domácí násilí.

Pokud se lidé rozvedou, mají pak větší úspěch v druhém vztahu?

Rozhodně mají větší motivaci k tomu, snažit se, pokud se cítí, že nějak selhali. Mnoho lidí také po rozvodu předstírá, především na sociálních sítích, že teď jsou velmi spokojení. Nenechte si nalhávat, že patchworková rodina je bůhvíjaká výhra. Podle výzkumů většina těch, kteří projdou jedním rozvodem, během několika let zjistí, že je jejich nový vztah úplně stejný.

Považuje dnes společnost rozvod za běžnou věc?

Kolegyně mi říkala, že v první třídě má jeden žák rozvedené rodiče a v páté je to už polovina. Bohužel i spousta známých osobností přechází z jedné ložnice do druhé, a dokonce za sebou nechávají i děti. Takoví lidé bohužel určují trendy.

Obálka nové knihy Kláda psycholožky a spisovatelky Kamily Holáskové.

Jakým dalším problémům se vaše nová kniha ještě věnuje?

Také v ní mám motiv sportovců. Spousta jejich vztahů nekončí dobře. Pro některé je důležitější fyzický výkon než rodina. Když si pak sportovec zakládá rodinu a jeho výkonnost začíná pokulhávat, tak si muž orientovaný jen na sportovní výkon bez plánované další budoucnosti nedokáže rodinu udržet. Partnerství se sportovcem bývá často ohroženo už v základu, a ne vždy dokáže skloubit rodinu a sport. Ale opět je to o jeho zralosti. Jen těch nezralých je mezi vrcholovými sportovci nějak moc.

U každé povídky jsou fotky Jindřicha Štreita. Jak jste je vybírali?

Lidé v této knize jsou spíše sociálně silnější, vzdělanější, zatímco fotografie Jindřicha Štreita zobrazují sociálně slabší. Je totiž jedno, jestli jste chudá, nebo bohatá, jestli máte nějaké vzdělání, nebo ne, jestli žijete v Praze, nebo na vesnici. Emoce jsou stejné a trápí každého. Když jsem dopsala povídky, tak jsem Jindru poprosila o titulní fotografii knihy a on mi k povídkám nabídl i nějaké své další snímky. Dal mi soubor asi pěti tisíci fotografií. Já jsem z toho potom vybírala vhodné obrázky. Když tedy lidé začínají číst povídku, tak vždy začíná fotkou, na které je nějaká emoce. Na zobrazení emocí pomocí fotoaparátu je Jindřich Štreit naprosto geniální.

Jaký význam je v názvu Kláda?

Na titulní fotografii od Jindřicha Štreita je muž a žena, kteří nesou kládu. Může to být životní kláda, kterou nesou na svých bedrech. Kláda byl dříve také mučicí nástroj. Já si občas kladu i otázku, jestli se vztah nemůže také někdy proměnit v něco takového. Když jsem fotku poprvé viděla, tak jsem Jindrovi říkala: „Jak jsi to fotil, vždyť oni to takto nemohli nikam donést, když šel každý jiným směrem.“ A on si nemohl vzpomenout, kdo se za kým otočil, jestli ta žena za mužem, nebo muž za ženou. A o tom to je. V tom vidím i symboliku partnerského života. Když táhneme nějaké břímě, musíme jít stejným směrem.