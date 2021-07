Moderní obnova paláce hradu zaujala napříč kontinenty, říká kastelán Helfštýna

Hradní sezona se už konečně rozjela. Je před námi léto, prázdniny, dovolené. Na co se návštěvníci mohou u vás na hradě těšit?

Po čase nuceného uzavření věřím, že je to právě prostředí samotného hradu, za čím návštěvníci přichází. Soubor rozsáhlých architektonických celků, který působí impozantně, nabízí klidná zákoutí, nevšední pohledy, spoustu příležitostí k rozjímání, odpočinku i poučení. Mimořádná kovářská díla zdobící areál, stálé expozice, sezonní výstava a nově zpřístupněný palác, to vše láká k návštěvě. Pro ty, kteří nespěchají, je to taky spojení hradu s okolní přírodou, kde se dá čas aktivně trávit mnohými způsoby.