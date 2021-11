Jak jste se na dnešek vyspal?

Dobře. Dlouhodobě spím velmi kvalitně. I dnes jsem se probudil zhruba pět minut před budíkem. A to je důkaz toho, že máte dobře nastavené vnitřní hodiny. Spoustu lidí to sice naštve, ale ve výsledku to znamená, že máte čtyřiadvacetihodinový cyklus správně synchronizovaný.

Nefunguje to tak, že když vám chybí přes týden šest hodin spánku, tak si o víkendu šest hodin přispíte. Tělo si z toho vezme 20 až 30 minut. Jakub Vaněk expert na spánkové poruchy