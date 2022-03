Firmy musí přeplácet i řadové dělníky, což je neudržitelné, říká šéf komory

Covidová agonie, zdá se, pomalu končí. Co covid podnikání dal a vzal?

Na jedné straně vytvořil firmy, kterým dal spoustu příležitostí. Zejména v oblasti ochranných prostředků a testů. Celé řadě firem ale covid zavřel nebo minimálně zkomplikoval podnikání.

Co bylo největším problémem během koronavirové pandemie?

Nedostatek lidí. To byl problém už před pandemií a covid to ještě vyeskaloval kvůli karanténám, izolacím nebo ošetřovnému. To mělo velmi negativní dopad, protože leckdy vypadly celé směny.

Končící období bylo vlastně dvouletou krizí. Jak si vysvětlujete, že lidí chybí čím dál víc?

Je to kvůli podpoře, kterou stát dával plošně. Bohužel ji dostali podnikatelé, kteří byli v potížích před covidem, a státní pomoc jim umožnila přežít. Tyto neperspektivní firmy blokují lidi, které by potřebovaly zdravé firmy. Slyším z různých míst, že tuto pomoc neměli dostávat všichni a měla být adresná. Jenom nevím, kdo by měl rozhodovat, komu pomoc dát a komu ne. Určitě bylo pro stát jednodušší dávat podpory plošně, byť s rizikem, že to umožní přežívat někomu, kdo už byl na zavření. Pokud se lidé z těchto firem dostanou na pracovní trh, najdou práci prakticky hned.

Jak dlouho mohou firmy ještě přežívat?

Teď už žádné polštáře nebudou. Už loni byl vyšší počet bankrotů a letos jich ještě přibude. Neříkám, že z firem zralých na bankrot už před covidem některé nepřežijí, ale nezůstane takových mnoho.

Nedostatek lidí je stále větší problém. Skrývá v sobě něco pozitivního?

Je vidět rostoucí tlak na automatizaci a robotizaci, který byl dosud hodně mírný. Firmy si zkrátka uvědomují, že lidi jen tak neseženou.

Se zaměstnaností souvisí i mzdová politika. Novým lidem nabízejí firmy nadprůměrné mzdy, byť ještě nic neukázali.

Bohužel lidé se dnes přeplácí, a to i na nejobyčejnější manuální práce. Když zkrátka firma potřebuje zaměstnance, tak ho musí přeplatit. A pak ho přetáhne odjinud. Dneska je to tak, že když někdo shání zaměstnance, tak mu v zásadě stačí, že jsou schopni chodit do práce, protože není z čeho vybírat. Obdobně je to u nárůstu mezd, který už v mnohých firmách neodpovídá ekonomickým výsledkům. Snahou je udržet lidi za každou cenu, byť za cenu enormních mzdových nákladů. To je dlouhodobě neudržitelné.

Teď začíná na Kojetínsku nabírat lidi obrovská pobočka gigantu Amazon. Má jít až o dva tisíce lidí. Ti ale na pracovním trhu nejsou. Znamená to, že je společnost bude přetahovat odjinud?

Jiná možnost ani není. Trh práce v této oblasti to postihne zásadně. V Kojetíně si mysleli, že jim to vyřeší nezaměstnanost. Nevyřeší, protože ti, kteří jsou tam nezaměstnaní, jsou nezaměstnaní dobrovolně, ne že by nemohli pracovat. Pobočka Amazonu bude především nasávat lidi z firem v okruhu patnáct, dvacet kilometrů od Kojetína. Bude tlak na mzdy, takže firmy v širším okruhu budou přidávat na úroveň toho, co bude nabízet Amazon, a mzdová spirála se dál roztočí.

Zásadním problémem firem v regionu je také nedostatek materiálů a komponentů.

To, co fungovalo jaksi automaticky, tedy pravidelné a plynulé dodávky, najednou nefunguje. Firmy zvyklé na dodávky ‚just in time‘ musely změnit svou logistiku. Nejistota, kdy a zda dostanu potřebný materiál, je obrovská. Proto teď firmy otvírají nové sklady, aby se mohly pořádně zásobit. Už zkrátka není možné spoléhat na to, že vše dostanu tehdy, kdy potřebuji.

Jak enormní materiálové zásoby na skladech míchají s ekonomikou?

Velmi zásadně. Peníze se mají obracet, nikoli ležet umrtvené ve skladových zásobách. Bohužel dodávky dnes trvají i tři až šest měsíců a v některých oborech i déle, takže skladové zásoby jsou nezbytné. Nejde jenom o sklady a zásoby. Je potřeba zaměstnat další lidi na manipulaci se skladovými zásobami, nakoupit další stroje. A to vše výrazně zvyšuje náklady. Když se k tomu přičtou raketově rostoucí ceny energií a pohonných hmot, tak je toho pro podnikatele opravdu dost.

Kdo v těžkých časech, kdy enormně rostou náklady, nejsnáze přežije?

Výhodou je, pokud někdo vyrábí výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Ten může snadněji zohlednit rostoucí náklady v cenách svých výrobků. Pro firmy, které jsou dodavateli materiálů a komponentů, je každé zvýšení ceny pro jejich odběratele velmi obtížné, protože ti tlačí na to, aby měli komponenty co nejlevnější.