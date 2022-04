V únoru jste začal intenzivně informovat o válečném konfliktu na Ukrajině, kolik času to vyžaduje?

Hodně. Hlavně ráno, přes den je to trochu klidnější a pak zase večer. Šest, sedm, osm hodin denně. Teď jsem se to snažil trochu snížit, ale na začátku války to bylo i deset jedenáct hodin každý den.

Udělat dnes revoluci v Bělorusku není možné. I kdyby vyšel milion lidí do ulic, část z nich postřílejí a další obrovskou spoustu jich zavřou a zbijí.