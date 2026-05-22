Nová rozhledna na Velkém Kosíři bude mít schody zvenku. Starou odstřelí

  15:26
Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada Mikroregionu Kosířsko dnes rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok, tentokrát ale bude namísto nevhodného dřeva materiálem ocel. Z původního díla zůstane jen spodní část.
Podoba budoucí nové rozhledny na Velkém Kosíři na Prostějovsku. (květen 2026)

Podoba budoucí nové rozhledny na Velkém Kosíři na Prostějovsku. (květen 2026) | foto: Mikroregion Kosířsko

Zástupci obcí odhlasovali, že nechají vypracovat kompletní projektovou dokumentaci. Nová rozhledna nahradí tu současnou, která zůstává od října 2023 natrvalo uzavřená kvůli havarijnímu technickému stavu. Vznikla deset let předtím.

„Pokud vše půjde podle předpokladů, chtěli bychom stavbu nové rozhledny zahájit příští rok, symbolicky sto let od postavení historicky první rozhledny,“ řekl předseda mikroregionu Dalibor Kolář, jenž je místostarostou Lutína.

Rozpočet na výstavbu nové rozhledy bude přibližně 15 milionů korun, z toho tři miliony už přislíbil Olomoucký kraj. Další statisícové částky pošlou okolní obce a města.

„O příspěvek na stavbu požádáme i další regionální subjekty a instituce, zbývající prostředky pokryje již předjednaný úvěr, který budeme splácet z peněz mikroregionu,“ uvedl Kolář.

Nová rozhledna využije stávající železobetonovou kruhovou spodní stavbu, ve které zůstane zachováno zázemí s občerstvením. Na rozdíl od původní dřevěné věže bude nová konstrukce ocelová. Nosný systém bude tvořit soustava svislých sloupů. Půdorysné zakončení vyhlídkové plošiny je v návrhu rotováno oproti základně, takže stavba má podle autorů působit živě a dynamicky.

Podkladem pro projektové fáze zpracuje architektonická studie z dílny brněnského Ateliéru Unipark.

Turisté budou na rozhlednu stoupat po schodišti obtáčejícím hlavní věž. Ramena schodiště budou jistit ocelové sloupy a lana. Návštěvníci se tak budou kochat výhledy do krajiny už cestou nahoru. Sklon umožní cestu na vyhlídku i těm méně zdatným.

Kruhová vyhlídková terasa se nově posune o dva metry do výšky 27 metrů nad terénem. Celkem bude stavba vysoká 29 metrů. Architekti počítají s tím, že okolní stromy povyrostou.

Práce na vrcholu Velkého Kosíře by měly zahrnovat i zkrášlení místa. Stát by tu mohl nový mobiliář i dětské hřiště.

Ačkoli stará rozhledna zmizí, původní cedulky se jmény tehdejších dárců zůstanou.

„Co se stávající rozhledny týče, obrátily se na nás složky IZS s žádostí, že by chtěly likvidaci rozhledny použít pro velké cvičení všech složek integrovaného záchranného systému včetně zapojení dobrovolných hasičů z okolních obcí. Tuto nabídku jsme uvítali, protože pro nás bude mj. znamenat úsporu nákladů na snesení rozhledny,“ řekl Kolář.

„Podle prvních informací bude částečně odstrojené torzo rozhledny zlikvidováno odstřelem, přesný scénář a termín prací i cvičení však teprve budeme projednávat. Jisté je to, že se bude z bezpečnostních a taktických důvodů jednat o akci s přísným vyloučením veřejnosti,“ doplnil místostarosta mikroregionu.

