Vytáhli i sekeru, někteří ze štábu nemohli spát. Filmař líčí deset let natáčení v ghettu

Tamní pozemky s bytovými domy a pěti stovkami obyvatel radnice tři roky předtím prodala soukromé firmě, která měla ostudu města srovnat se zemí a vrátit lokalitě někdejší lesk. Sen o proměně ghetta v moderní čtvrť však skončil fiaskem, firma zbourala jen pár domů a zkrachovala.

Obrázek, kdy děti v troskách hrají fotbal a čistí cihly, aby je zpeněžily, a poslední obyvatelé ghetta ničí už tak vybydlené byty, zůstal Škodově ulici až do roku 2017, kdy se městu podařilo získat pozemky zpátky za dvojnásobek toho, co za ně předtím utržilo. A začalo se bourat znovu.

„Jestli to byla chyba? Ano, ale to můj dokument nehodnotí. Sleduje příběhy rodin, které se musely vystěhovat, a nakonec zase skončily v ghettu,“ říká Tomáš Vynikal, který během deseti let Škodovu ulici navštívil více než stokrát a natočil přes 300 hodin materiálu.

Časosběrný dokument Kamarádi v ghettu, který je režisérovým celovečerním debutem, po světové premiéře na festivalu v Lotyšsku a uvedení v Německu zamířil i na plátna vybraných kin v Česku.