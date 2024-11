Vláda podpoří návrat turistů do Jeseníků, běžecké tratě pro ně upraví nová rolba

Přesednout ze škodovky do limuzíny, říká rolbař Oblíbené běžecké stopy na Staroměstsku bude upravovat nová rolba, která stála 6,7 milionu korun. Podle ředitele spolku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Tomáše Raka propojí Olomoucký a Pardubický kraj v oblasti Králického Sněžníku. Protože rolba obstará Jeseníky na pardubické i olomoucké straně, pochází dotace z nadregionálního programu. „Rolba se postará o lyžařskou magistrálu v okolí Králického Sněžníku. Naposledy jsme dostali rolbu před čtyřmi lety a ta jezdí na straně Olomouckého a Moravskoslezského kraje - z Červenohorského sedla na Praděd a okolní lokality,“ uvedl předseda jesenického sdružení. „Jsme rádi, že můžeme znovu pozvednout kvalitu běžkařských stop,“ doplnil Rak. Novou rolbu bude obsluhovat Pavel Juřík, který upravuje stopy už řadu let. „Jezdím ve staré mašině, která je hlučná a vevnitř to celkem smrdí. Sednout do nové mašiny je jako přesednout ze Škody Favorit do Superbu,“ řekl Juřík. Juřík se teď bude několik týdnů s moderní technikou sžívat, aby potom mohl využít vše, co nabízí. Doposud obstarával úpravu běžeckých tratí na Dlouhých stráních. Jdeme na běžky Běžkaři se budou moci i letos orientovat při hledání vhodných tras během zimní sezony podle webových stránek jdemenabezky.cz. Nastavit si tam mohu různé události a sdílet na mapě polohu se svými kamarády. Díky sněhové nadílce, která se na horách očekává, by se první nadšenci mohli do hor vydat na běžkách už v nadcházejících dnech. Nová rolba by měla na Staroměstsku udržovat zhruba 400 kilometrů běžeckých tras. V celých Jeseníkách se nyní podle Raka upravuje zhruba 700 kilometrů, na starosti je má dohromady devět strojů. Běžkaře k ústí běžeckých tras budou i tuto zimu dovážet skibusy, jezdit budou od ledna do poloviny března. Obsluhovat budou hlavně lokality Červenohorského sedla tak, aby zde nevznikaly dopravní komplikace. Vozový park sněžných strojů se v Jeseníkách rozšiřoval naposledy v roce 2020. Nový stroj patří k nejmodernějším a nejvýkonnějším v celosvětovém měřítku, připomněl Jiří Pachel zastupující dovozce strojů této značky. „Novou rolbu financovalo částkou 3,5 milionu korun ministerstvo pro místní rozvoj, dalšími třemi miliony korun přispěl Olomoucký kraj a sdružení ze svých prostředků zaplatilo půl milionu korun,“ řekl Rak.