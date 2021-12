To, že lidi vyženeme do hypermarketů, nepomůže, říká hejtman Suchánek

Dluh Olomouckého kraje by měl klesnout pod tři miliardy korun. Zároveň si ovšem bude hejtmanství muset znovu půjčit. „Je to ve prospěch investic, některé položky skokově neuvěřitelně zdražily,“ říká první muž kraje Josef Suchánek.

Když vláda vyhlásila nouzový stav, asi jako jediný moravský hejtman jste nebyl pro. Proč?

Trochu jsem se dostal do rozpolcené situace. Nejsem si jistý, jestli pomůže, když vyženeme občany od stánků vánočních oslav do hypermarketů a obchodních center. Princip mi nesedí. Na druhou stranu chápu, že čísla se pořád zhoršují a nějaký zákrok potřebný byl.

Byl jste zklamaný, že vláda s hejtmany předtím tři týdny nejednala. Co by dřívější jednání změnilo?

Všichni jednotně jsme na videokonferenci 23. listopadu říkali, že nouzový stav je zbytečně přetlačený na to, co potřebujeme. Měli jsme za to, že je nutný proto, abychom personálně posílili nemocnice. Ale ve skutečnosti zrovna k tomuto účelu potřeba nebyl.

Jak to?

Protože armáda aktivovala svůj rozkaz z jara, kdy umožnila posílat na základě požadavků našich nemocnic výpomoc vojáků i bez nouzového stavu. Zároveň nikdo z nás nechce využívat pracovní příkaz, kdy donutíme mediky k nástupu a výpomoci nemocnicím. Chceme to udělat dohodou o provedení pracovní činnosti nebo pracovního poměru. Stejně tak se to týká ambulantních praktiků.

Josef Suchánek ● Narodil se roku 1963.

● Pochází z Ostravy, kde absolvoval gymnázium i Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské.

● Působil v manažerských pozicích, např. jako ředitel Makra ve Velké Bystřici či ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého.

● Od roku 2018 je členem hnutí Starostové a nezávislí, v krajské radě je za koalici Piráti a Starostové.

● Má tři děti, sportuje, rád chodí do přírody a včelaří.

Mohlo to tedy být jinak?

Kdyby vláda řekla, že nouzový stav chce hlavně kvůli omezení nouzového kontaktu, bavili bychom se, jak to uděláme s obchodními centry a dalšími akcemi. Jestli formou nouzového stavu, nebo třeba celostátním vyhlášením hygieniků. Teď už je to jedno. Aby bylo jasno, já samozřejmě vyhlášený nouzový stav ctím a budu ho podporovat, protože od toho tady jsme. Ale není to tak, že bych teď měnil názor.

Co když bude mít nová vláda na pravidla jiný pohled, nepřinese další změna komplikace?

Ono je to skoro jedno. I v rámci staré vlády se pravidla mění neuvěřitelně. Když jsme se rozcházeli na videokonferenci s představiteli vlády, byl tam kromě ministrů Vojtěcha a Hamáčka i premiér Babiš. Říkal nám, že nouzový stav vyhlašovat nebude, pokud necítí jasnou podporu hejtmanů, pak to úplně stejně pustil do médií a ve čtvrtek 25. listopadu byl vyhlášen nouzový stav s platností od půlnoci.

Jak to berete?

Tohle je jeden z malérů naší situace, nevíra obyvatel v řízení a následně vzniků různých teorií a názorových proudů. Trochu nešťastně se to mixuje, že kdo nemá rád Babiše, je proti očkování, což je úplně šílená zkratka, tak to není. Babiš to sice dělá zmateně, chaoticky a nesystémově, ale v principu musíme proti pandemii bojovat aktivně a být k sobě přísní a mít v pravidlech očkování v co nejvyšší míře.

Pandemie vás provází už od krajských voleb. Jak velký je to zásah do plnění programového prohlášení?

Možná vás překvapím, ale já i všichni ostatní noví hejtmani jsme nikdy nic jiného nezažili. Ani vlastně nevíme, co je normál. Přišli jsme v době nouzového stavu na začátku listopadu 2020. Od té doby jsme měli chvilku mimo něj, ale pandemická situace je náš každodenní chleba. Určitě to ale zdržuje od normální práce. Je pravda, že jak se to teď moc rozjelo, i experti jsou překvapení, jak je vývoj v páté vlně rychlý. To mě tíží více než v minulých obdobích.

Dotace do sportu tady obrovsky čněly nad všemi ostatními. Nejbližší další peníze byla sociálka na čtyřiceti procentech sportu.

Příjmy v rozpočtu kraje byly o více než 600 milionů nižší. Za cíl jste si dali velké šetření. Jak jste spokojený s úsporným režimem na provozu?

Museli jsme sestavovat rozpočet pro letošní rok s očekávaným snížením příjmů z rozpočtového určení daní. Už tomu se musí přizpůsobit výdajová část. Tam se úspory jasně dělaly na straně provozu, dotací a trochu i investic. Ty se ale snažíme omezovat co nejméně. Museli jsme v tom pokračovat i teď. Je to strašně těžké, protože zároveň se zvedají vstupy i náklady.

Můžete dát příklad?

V radě jsme si dohodli desetiprocentní personální snížení do poloviny příštího roku. Máme celkem nějakých 550 zaměstnanců. My to splníme. Ke konci roku budeme minus dvacet lidí oproti stavu, kdy jsme nastupovali. Je to obrovsky těžké, navíc to neznamená, že se nám podaří snížit personální náklady. Mezitím nám skočí tabulkové platy na daných místech, zvyšují se personální náklady v jiných oblastech, ale kdybychom to neudělali, stoupnou nám o to víc.

Také jste dost tlumili dotace na úrovni sportu.

Není to tím, že bychom ho měli v menší oblibě, ale jak to tady bylo nastavené…

Jak?

Na polovinu jsme stáhli nesystémové dotace čtyřem vrcholovým sportům. Byly tady celá léta, dvacet milionů korun mimo rozpočet. Museli jsme tyto postupné kroky dělat, ale není to něco, čím by se měl člověk chlubit. Protože profesionální kluby se na nás kvůli tomu zlobí. Ale my chceme podporovat masový a mládežnický sport.

Vrcholový ne?

Taky, ale ne tak moc. Dotace do sportu tady obrovsky čněly nad všemi ostatními. Nejbližší další peníze byla sociálka na čtyřiceti procentech sportu. Čili jsme sport dramaticky snížili, ale zase to nešlo vykostit z roku na rok, pořád je největší.

Coby nová rada jste ukončili například i marketingovou smlouva s agenturou TK Plus...

Vypověděli jsme ji možná v prosinci 2020, ale měla ještě půlroční doběh. Omezili jsme také soukromé televize, které si tady předtím kraj platil zhruba v částce pět milionů korun ročně. Sundali jsme je na polovinu, protože je zároveň chápeme jako zaměstnavatele, takže jsme nechtěli smlouvy úplně zrušit.

Dluh kraje je nejvyšší v republice. I když jste nechtěli, odsouhlasili jste loni miliardový úvěr na čtyři roky. S tím už vystačíte?

Určitě. Musíme. Bude to bod na zastupitelstvu 13. prosince, že konečná čerpaná částka v letošním roce je 300 milionů korun, byť jsme měli rámec 400 milionů. Zbytek jsme nepotřebovali. V příštím roce zase bohužel budeme potřebovat další část tohoto rámce, a to půl miliardy. Je to ve prospěch investic, některé položky skokově neuvěřitelně zdražily.

Jaké třeba?

Možná zmíním, že na dopravní obslužnost nás České dráhy požádaly o navýšení o 240 milionů korun. V letošním roce mimochodem, jen tak, protože naše smlouva to umožňuje. Je tu i známá kauza Dluhonice, kdy v rámci polonepochopitelné finanční akce mezi premiérem Babišem a radou před dvěma lety tady přistály peníze pro Přerov jako kompenzace za dostavbu D1. Vůbec jsme o tom ale nevěděli, protože to bylo mimo jakýkoli rozpočet, utraceno nějak. Až v průběhu našeho fungování jsme se dozvěděli, že dlužíme čtyřicet milionů korun. Takové věci tady padají.

Jak to tedy s dluhem vypadá?

Můžu teď téměř garantovat, že až finančně uzavřeme letošní rok, tak z 3,25 miliardy dluhu, který jsme zdědili při nástupu, se dostaneme pod tři miliardy. Částečně se nám i v této obrovsky svízelné finanční situaci daří to, co jsme si dali do svého programového prohlášení, tedy zlepšit krajské finance. Řeknu vám jeden příklad, jak moc nás to tíží.

Řekněte.

V případě úroků za to, že máme dluhy, o kterých jsme si ještě před měsícem mysleli, že budou 95 milionů korun, udělalo jenom navýšení úrokové sazby centrální banky o nějaké to procento 114 milionů. To je strašná kláda.

Opakovaně se vrací problém využití obrovských Hanáckých kasáren v centru Olomouce. Pokud by šla získat bezplatně, nebylo by úspornější mít úředníky tam než v pronajímaných kancelářích?

Pořád se s radnicí a univerzitou pokoušíme o společný postup, který by způsobil, že by kasárna nemusela skončit v rukou nějakého developera. Už se konaly dvě dražby a ani v jedné nikdo nepřihodil. Tím pádem se univerzita opět dostala do vážnější hry, v prvním kole nebyla vůbec, šlo jen o debatu mezi mnou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a primátorem. Univerzita se k tomu dostala až těsně před zahájením druhé aukce. Potom se pustila do jednání. Pokud vše dopadne ideálním způsobem, mohou být kasárna i budoucím působištěm kraje.

Kvůli úsporám?

Ne, prvotní leitmotiv pro nás je, aby se nedostala do rukou někomu, kdo na to sice má peníze, ale pak to může dopadnout bůhvíjak.