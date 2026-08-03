Rogalo se nad Litovlí objevilo v neděli opakovaně. „Několikrát nízko přeletělo nad zastavěnou částí města. U řady občanů to vyvolalo obavy,“ uvedli místní strážníci.
Připomínají přitom, že pravidla létání stanovují minimální výšku letu, kterou pilot podle svědectví obyvatel nedodržel.
„Nad hustě zastavěnou oblastí nesmí být let prováděn níže než 300 metrů (1 000 stop) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 metrů, s výjimkou zákonem stanovených případů,“ sdělila městská policie na sociální síti.
Litovelští strážníci proto žádají veřejnost o pomoc při odhalení totožnosti pilota nebo provozovatele. Shánějí informace, fotografie či videozáznamy.
Podle strážníků nejde o první takový případ, což potvrdil i starosta Litovle Viktor Kohout (SNK).
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„Myslím, že v neděli ráno má většina lidí představu a cíl si odpočinout a trochu se prospat. Spousta lidí též chodí do práce na směny. Tento člověk si sice užívá krásného pohledu a buď cíleně - nebo nevím, jak si to vysvětlit - irituje opakujícími se přelety ve výšce nepovolených asi 100 metrů s velmi pronikavým motorem většinu obyvatel v jižní a východní části města,“ řekl starosta.
Stroj se podle něj dostal i na úroveň korun stromů, nízkou výšku hlásili i další lidé.
Také Kohoutovi rogalo zkrátilo spánek a hned ráno přijal několik telefonátů a textových zpráv od naštvaných obyvatel.
„Proto jsem apeloval na městskou policii s výzvou. Většina pilotů se chová slušně, ale tento je absolutně neohleduplný a ještě s rizikem nízkých průletů. Nedivím se, že si lidé stěžují,“ dodal Kohout.
Pokud městská policie zjistí, kdo rogalo pilotoval, předá informace spolu s podnětem k šetření Úřadu pro civilní letectví.