Nad hlavami nám létaly rakety. Jeseničtí studenti robotiky zažili útok Hamásu

Jesenické studenty doprovázeli na letiště jejich izraelští kamarádi. „Všude byly slyšet sirény. Vojáci zastavili naše auta u krajnice a donutili nás lehnout si na zem. Nad hlavami nám létaly rakety,“ popsal drama student stavebnictví Petr Klíma.

„Byli jsme v šoku, ale Izraelci jsou na to zvyklí a dali nám jasné instrukce. Člověk si až doma uvědomí, jak klidně si tady žijeme. Zkušenosti ovšem nelituji,“ dodal.

Na letiště v Tel Avivu se nakonec dostali v pořádku. Jenže let, kterým se měla jesenická skupina dostat do polských Katovic, byl zrušen. Našli si náhradní spoj do Vídně, ale ten opět nevyšel. Nakonec odletěli izraelským letadlem přímo do Prahy.

„Bylo štěstí, že byla ještě volná místa. To letadlo bylo vybavené speciálním protiraketovým systémem, takže bezpečnost studentů byla pojištěna,“ vysvětlil ředitel jesenické školy Jiří Viterna.

Do Prahy se zpožděním

Letadlo sice odletělo s půlhodinovým zpožděním, ale přistálo v pořádku v Praze.

Studenti byli během pobytu ubytováni v rodinách studentů, aby měli možnost seznámit se s jejich kulturou, zvyky nebo jídlem. „Zažili vše, co patří k životu v Izraeli, včetně raketových útoků Hamásu,“ řekl Viterna.

Střední průmyslová škola Jeseník navázala nedávno spolupráci se střední školou ve městě Hod Hasharon v Izraeli, která patří mezi špičky v robotice.

Studenti z jesenického týmu se u izraelských kolegů zaučovali v testování a přípravě robotů pro mezinárodní soutěže. „První setkání partnerských škol končilo za dramatických okolností již za vyhlášeného poplachu,“ sdělil ředitel jesenické školy.

Společně vyvíjejí výukové roboty

Hlavním cílem spolupráce je vývoj a výroba robotů pro potřeby mezinárodních soutěží v robotice. Izraelský Ha-Dream Team ze střední školy Hadarim patří podle Viterny mezi špičky mezinárodních i celosvětových robotických soutěží a disponuje širokým know-how v oblasti vývoje robotů i přípravy soutěžících na turnaje.

Vzniklý společný česko-izraelský tým se aktuálně připravuje na další soutěž v Kataru.

„Není to samoúčelná hra, všechny naučené poznatky mohou studenti využít při vývoji, konstrukci nebo obsluze robotů pro hasiče, záchranáře nebo armádu. Roboti jsou dnes ale také součástí stavebního průmyslu, zemědělství nebo součástí boje proti černým skládkám,“ doplnil ředitel.

Izraelská škola exceluje v programování robotů, z hlediska součástek ovšem byla odkázána na čínský dovoz. To se má díky spolupráci s jesenickou průmyslovkou změnit.

„Naše škola totiž disponuje hned několika obráběcími stroji, které Izraelci vůbec nemají. Klíčové součástky tak budou vyrábět naši studenti pomocí CNC frézy i 3D tisku,“ vysvětlil Viterna.