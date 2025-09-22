Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

V projednávání korupční kauzy Autostráda pokračuje dnes Okresní soud v Olomouci. Jednomu z hlavních aktérů Robertu Knoblochovi uložil trest sjednaný se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu. Knobloch dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 16 milionů korun, který bude každý měsíc splácet, a propadnutí 700 tisíc korun. Má také uložený zákaz pohybovat se tři roky kolem veřejných zakázek.

Robert Knobloch (uprostřed) u Okresního soud v Olomouci | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

„Akceptovali jsme jednání obviněného, částečně se doznal hned po zahájení stíhání,“ sdělil státní zástupce Robert Henzel. Knobloch byl ve vazbě.

„Vyjádřil se jako svědek a k trestné činnosti se doznal, to jsou výrazné podmínky pro splnění dohody, zároveň je tam výrazný peněžitý trest,“ řekl Henzel.

„Už bych k tomu v tuto chvíli neměl co dodat,“ uvedl Knobloch, kterému hrozila trestní sazba v rozpětí tři až deset let.

Podle Knoblochova advokáta Jakuba Hlíny nehrál jeho klient v celém složitém případu zásadní roli.

„V průběhu vyšetřování vyplynulo najevo, že role pana doktora nebyla tak zásadní, jak zaznělo u soudu, nebyl hlavou organizovaného zločinu. Skutky, pro které byl souzen, jsou dílčími v rámci jinak rozsáhlé korupční kauzy. To je docela podstatné a umožnilo to sjednání dohody o víně a trestu. Nebyl vrchol pyramidy, nezpůsobil žádnou škodu a pro sebe nepřijal žádný úplatek,“ sdělil Hlína.

Takový pohled ale státní zástupce nesdílí. „Jeho role určitě byla dost významná, protože ačkoli nebyl hlavním organizátorem, byl vedoucím činitelem organizované zločinecké skupiny v určité části,“ reagoval Henzel.

Robert Knobloch byl dříve politikem za ODS a vlivným lobbistou. V případu veřejných dopravních zakázek byla jehpo role podle státního zástupce významná.

V hlavní větvi případu bylo půvdoně obviněno 13 lidí a jedna firma. Knbloch je druhým v pořadí, komu soud schválil v kauze Autostráda dohodu uzavřenou se státním zástupcem. Prvním byl spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala. Také on dostal podmíněný a peněžitý trest a zákaz činnosti.

Kauza Autostráda se týká ovlivňování veřejných zakázek. Aktéři získávali podle obžaloby finanční prospěch z dopravních zakázek pomocí šizení stavebních prací z pohledu použitého materiálu a technologických postupů, nesprávné likvidace nebezpečného odpadu a část profitu i nadhodnoccením ceny.

Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let. Kauza byla postavena především na odposleších. Podležalobceměi účastníci z trestné činnosti prospěch v rozmezí dvou až čtyř milionů korun, škoda se pohybuje v řádu desítek milionů.

