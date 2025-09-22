Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

„Akceptovali jsme jednání obviněného, částečně se doznal hned po zahájení stíhání,“ sdělil státní zástupce Robert Henzel. Knobloch byl ve vazbě.
„Vyjádřil se jako svědek a k trestné činnosti se doznal, to jsou výrazné podmínky pro splnění dohody, zároveň je tam výrazný peněžitý trest,“ řekl Henzel.
„Už bych k tomu v tuto chvíli neměl co dodat,“ uvedl Knobloch, kterému hrozila trestní sazba v rozpětí tři až deset let.
Podle Knoblochova advokáta Jakuba Hlíny nehrál jeho klient v celém složitém případu zásadní roli.
„V průběhu vyšetřování vyplynulo najevo, že role pana doktora nebyla tak zásadní, jak zaznělo u soudu, nebyl hlavou organizovaného zločinu. Skutky, pro které byl souzen, jsou dílčími v rámci jinak rozsáhlé korupční kauzy. To je docela podstatné a umožnilo to sjednání dohody o víně a trestu. Nebyl vrchol pyramidy, nezpůsobil žádnou škodu a pro sebe nepřijal žádný úplatek,“ sdělil Hlína.
Takový pohled ale státní zástupce nesdílí. „Jeho role určitě byla dost významná, protože ačkoli nebyl hlavním organizátorem, byl vedoucím činitelem organizované zločinecké skupiny v určité části,“ reagoval Henzel.
Robert Knobloch byl dříve politikem za ODS a vlivným lobbistou. V případu veřejných dopravních zakázek byla jehpo role podle státního zástupce významná.
V hlavní větvi případu bylo půvdoně obviněno 13 lidí a jedna firma. Knbloch je druhým v pořadí, komu soud schválil v kauze Autostráda dohodu uzavřenou se státním zástupcem. Prvním byl spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala. Také on dostal podmíněný a peněžitý trest a zákaz činnosti.
Kauza Autostráda se týká ovlivňování veřejných zakázek. Aktéři získávali podle obžaloby finanční prospěch z dopravních zakázek pomocí šizení stavebních prací z pohledu použitého materiálu a technologických postupů, nesprávné likvidace nebezpečného odpadu a část profitu i nadhodnoccením ceny.
Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let. Kauza byla postavena především na odposleších. Podležalobceměi účastníci z trestné činnosti prospěch v rozmezí dvou až čtyř milionů korun, škoda se pohybuje v řádu desítek milionů.