Při požáru rodinného domu hrozilo vznícení hořlavin i tlakových lahví

Autor:
  16:09
Krušnou noc zažili z pondělí na úterý obyvatelé rodinného domu se stodolou v Řimicích na Litovelsku. Okolo půl desáté začal jejich dům hořet, plameny se rozšířily v přízemí i v patře budovy. Na místě zasahovalo sedm jednotek hasičů, škoda byla vyčíslena na dva miliony korun.
Sedm jednotek hasičů hasilo rodinný dům v Řimicích. (2. 9. 2025)

Sedm jednotek hasičů hasilo rodinný dům v Řimicích. (2. 9. 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Sedm jednotek hasičů bylo u požáru rodinného domu v Řimicích. (2. 9. 2025)
Hasiči vyčíslil škodu na dva miliony korun. (2. 9. 2025)
Hořela obě patra rodinného domu. (2. 9. 2025)
„Pomocí výškové techniky a útočných proudů se podařilo požár lokalizovat. Na místě se nacházelo velké množství naskladněného materiálu, včetně množství kanystrů s hořlavinami, ředidly, několik tlakových lahví, pneumatik a IBC kontejnerů s olejem a naftou,“ přiblížil mluvčí hasičů Radek Buryánek.

Kdyby materiál vzplál, mohly se plameny rychleji rozšířit a pravděpodobně by tak došlo k mnohem rozsáhlejším škodám. „Díky rychlému zásahu, využití výškové techniky a pěny jsme zabránili rozšíření požáru a uchránili jsme okolní nemovitosti,“ uvedl Buryánek s tím, že hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích.

Jeden z obyvatel domu se při požáru zranil, ošetřovali ho záchranáři. „Celková škoda je předběžně odhadnuta na zhruba dva miliony korun. Naši vyšetřovatelé zjišťují příčinu požáru spolu s kriminalisty,“ poznamenal Buryánek.

