Chodec doplatil na noční přebíhání dálnice. Srazilo ho auto a zemřel

Nehoda se stala nedaleko 271. kilometru D1 u obce Říkovice, policisté k ní vyjížděli krátce před třiadvacátou hodinou. „S největší pravděpodobností chodec přecházel nebo přebíhal dálnici ke střednímu dělicímu pásu, řidič zřejmě již nestačil reagovat a narazil do něj. Totožnost osoby zjišťujeme,“ uvedl v úterý ráno krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Podle mluvčího prozatím neznámý chodec překonával dálnici z pravé strany, kdy v danou chvíli v levém jízdním pruhu projíždělo osobní vozidlo značky Volkswagen. „Nikdo z osádky vozidla zraněn nebyl. Případem se zabývají přerovští kriminalisté,“ dodal Hejtman.
|
Řidič špatně zabrzdil autobus. Ten se sám rozjel, přejel chodník a narazil do domu
Tragická nehoda u Říkovic na Přerovsku završila pondělní statistiku vážných nehod v zemi, na silnicích během tohoto dne zemřeli podle policejních statistik čtyři lidé.
Kromě Olomouckého kraje má po jedné oběti také kraj Moravskoslezský, Královéhradecký a Plzeňský. O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku osm lidí, z toho pět motocyklistů. Podle policie jde o jeden z nejtragičtějších víkendů.
Vysoký počet tragických nehod zaznamenali policisté také v pondělí před dvěma týdny. Při nehodách tehdy zemřelo šest lidí, šlo o nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích.