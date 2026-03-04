Řidiče u odstaveného neosvětleného auta smetla dodávka, na místě zemřel

  15:41
Při nehodě tří aut zemřel ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii vyšetřuje s podezřením na usmrcení v nedbalosti. Letos jde o čtvrtou oběť dopravních nehod v kraji.
Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila dodávka. (4. března 2026) | foto: PČR

Nehoda se stala přes šestou hodinou ranní mezi Bukovicemi, částí Pisařova na Šumpersku, a nedalekou Červenou Vodou ležící už v Pardubickém kraji.

Podle dosavadních zjištění policie jel šestapadesátiletý řidič s dodávkovým vozidlem Mercedes Benz ve směru od obce Bukovice. „Na rovném úseku komunikace narazil předním obrysem vozidla do zadní části při pravém okraji stojícího neosvětleného vozidla Škoda Octavia. Škodovka byla nárazem odhozena do protisměrné části vozovky, kde narazila do protijedoucího nákladního vozidla Volvo,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stála

„Bezprostředně před nehodou se ale před vozidlem Škoda nacházel jeho pětašedesátiletý řidič, který byl po nárazu dodávky do jeho vozidla odhozen a bohužel utrpěl na místě zranění neslučitelná se životem,“ dodala mluvčí.

Při nárazu se také zranil řidič nákladního auta, kterého z místa nehody převezli záchranáři do nemocnice na ošetření. Nikdo další se nezranil.

Předběžná škoda na vozidlech je 240 tisíc korun. Okolnosti nehody nyní policie dále prověřuje, není tedy zatím například jasné, proč se muž pohyboval kolem auta. „Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ řekla Zajícová.

Na místě zasahovali také hasiči. „I přes snahu všech zasahujících jeden z řidičů zraněním podlehl. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární zabezpečení, uniklé provozní kapaliny a o úklid vozovky,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Na místo vyjela kromě profesionálů i dobrovolná jednotka ze Štítů.

Čtvrtá tragická nehoda v kraji, první v březnu

V Olomouckém kraji jde letos o čtvrtou oběť dopravních nehod, dvě tragické nehody se staly v lednu a jedna v únoru. První smrtelná havárie se udála v neděli 11. ledna dopoledne mezi obcemi Postřelmov a Klášterec na Šumpersku. Zemřel při ní sedmapadesátiletý řidič osobního auta, který sjel po předjetí jiného osobního vozu ze silnice a narazil do příkopu.

V úterý 27. ledna v podvečer zahynula v České Vsi na Jesenicku po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá žena na elektrokole.

Na Šumpersku se v úterý 10. února střetl kamion s osobním autem, při nehodě zemřel sedmdesátiletý řidič osobního auta Volkswagen. Jeho šestasedmdesátiletá spolujezdkyně utrpěla těžké zranění.

