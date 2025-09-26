Zdrogovaný řidič v obci prorazil plot u domu, vůz převrátil na střechu

Autor:
  10:12
V obci Velké Losiny na Šumpersku se ve čtvrtek krátce po obědě proháněl řidič pod vlivem THC. Osmadvacetiletý šofér Volkswagenu Polo se nevěnoval řízení, přejel do protisměru a poté vyjel mimo silnici. Narazil při tom do plotu rodinného domu i plynové přípojky. Vůz skončil převrácený na střechu.
Fotogalerie4

Osmadvacetiletý muž řídil pod vlivem THC. | foto: PČR

Havárie se stala ve čtvrtek chvíli před 13. hodinou na ulici Rudé armády. „Muž nejprve narazil do dopravního značení, poté do plotu rodinného domu a nakonec narazil i do plynové přípojky. Po nárazu se auto přetočilo na střechu a v této pozici zůstalo,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

K úniku plynu z přípojky nedošlo. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.

„Dále jsme provedli orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na látky obsahující THC. Muž byl vyzván k odběru biologického materiálu, kterému se podrobil v šumperské nemocnici,“ uvedla Zajícová.

Osmadvacetiletý muž řídil pod vlivem THC, narazil do plotu u rodinného domu i plynové přípojky.
Osmadvacetiletý muž řídil pod vlivem THC.
Muž nejprve narazil do dopravního značení, poté do plotu rodinného domu a nakonec narazil i do plynové přípojky. Po nárazu se auto přetočilo na střechu.
Zdrogovaný řidič skončil s autem na střeše.
4 fotografie

Šofér vyvázl s lehkým zraněním. „Na vozidle vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun, na dopravním značení asi tisíc korun, na plotě 20 tisíc korun a stejná škoda vznikla předběžně i na plynové přípojce,“ vyčíslila policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

Zdrogovaný řidič v obci prorazil plot u domu, vůz převrátil na střechu

V obci Velké Losiny na Šumpersku se ve čtvrtek krátce po obědě proháněl řidič pod vlivem THC. Osmadvacetiletý šofér Volkswagenu Polo se nevěnoval řízení, přejel do protisměru a poté vyjel mimo...

26. září 2025  10:12

Lidí s HIV stále přibývá, někteří o tom roky nevědí. Před infekcí ochrání i pilulka

Funguje teprve necelých devět měsíců, přesto už lékaři od ledna otevřeného HIV centra ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) diagnostikovali 13 nových případů této velmi nebezpečné nákazy. V péči nyní...

26. září 2025  4:55

Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora

Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém...

25. září 2025

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

25. září 2025  14:35,  aktualizováno  16:06

V Olomouckém kraji začala topná sezona, někde lidé zaplatí méně než vloni

Po úterním prudkém ochlazení zahájila topnou sezonu většina velkých dodavatelů tepla v Olomouckém kraji. Jako první se mohli u radiátorů ohřát lidé z centrálně vytápěných bytů na severu regionu,...

25. září 2025  15:59

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

25. září 2025

Tisíce odběratelů bez elektřiny, stovky zásahů hasičů. Vítr zkomplikoval dopravu

Přibližně 13 tisíc odběratelů bylo v poledne kvůli silnému větru bez dodávek elektřiny, řekla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. V podvečer se v Česku počet domácností bez elektřiny snížil na...

25. září 2025  9:26,  aktualizováno  13:44

Vzala si úvěr a prodala bitcoiny, místo „záchrany“ milionů je poslala podvodníkům

Další případ úspěšného útoku kyberšmejdů, tentokrát navíc s velmi vysokou škodou, vyšetřují od středy kriminalisté z Olomouce. Žena podlehla nátlaku podvodníků, kteří znovu použili častou strategii...

25. září 2025  11:45

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25.9 10:10

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

25. září 2025  9:31,  aktualizováno  9:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Většina lidí mi při obcházení obcí říká, že je spokojená, říká lídr SPOLU Jurečka

Lídrem koalice SPOLU je v Olomouckém kraji ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL), který chce řešit dostupnost bydlení nebo zmenšit sociální rozdíly. V rozhovoru také vysvětluje,...

25. září 2025  4:54

Nový začátek. První rodiny, jimž povodeň vzala domy, se dočkaly výměny pozemků

Máme pozemek, na němž v budoucnu budeme moci stavět, radují se nyní Kamil Böhm a jeho družka Pavlína Eliášová, kterým povodeň loni v září vzala dům v Jeseníku-Bukovicích. Šanci na nové bydlení jim...

24. září 2025  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.