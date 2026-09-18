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Devadesátiletý řidič jel po D35 v protisměru. Zamotal jsem se, řekl policii

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  12:56
Velmi nebezpečnou situaci vytvořil devadesátiletý řidič Škody Fabia, který se ve čtvrtek dostal na dálnici D35 u Olomouce do protisměru. Poté, co na vůz upozornil protijedoucí řidič, policisté z dálničního oddělení seniora otočili a doprovodili ho k nejbližšímu sjezdu. Dostal pokutu a připsal si šest trestných bodů.

KRIMI

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Oznámení dostala policie v 16.15 hodin. Fabie jela v protisměru po dálnici D35 na 280. km od Ostravy na Olomouc.

„Policistům dálničního oddělení Kocourovec, kteří prováděli v daném úseku skrytý dohled s vozidlem v civilním provedení, se podařilo do dvou minut od přijetí prvního oznámení auto v protisměru na 278. km vypátrat, zastavit a otočit. Poté jej doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s devadesátiletým řidičem projednali přestupek v dopravě,“ řekl mluvčí krajské policie Libor Hejtman.

VIDEO: Senior ujel na D5 v protisměru pět kilometrů, fatálně ohrozil desítky řidičů

Senior hlídce sdělil, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici do protisměru u nájezdu u Přáslavic.

„Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru. Pod vlivem alkoholu nebyl, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel měl platný. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun. Navíc si připsal šest trestných bodů,“ dodal Hejtman.

Tento týden jde v Česku o druhý případ, kdy starší řidič vyjel na dálnici v opačném směru. V úterý odpoledne takto urazil osmdesátiletý muž několik kilometrů po dálnici D5 na Tachovsku. V hustém provozu se mu muselo vyhýbat několik šoférů. Jen zázrakem se nestala žádná dopravní nehoda.

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