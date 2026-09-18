Oznámení dostala policie v 16.15 hodin. Fabie jela v protisměru po dálnici D35 na 280. km od Ostravy na Olomouc.
„Policistům dálničního oddělení Kocourovec, kteří prováděli v daném úseku skrytý dohled s vozidlem v civilním provedení, se podařilo do dvou minut od přijetí prvního oznámení auto v protisměru na 278. km vypátrat, zastavit a otočit. Poté jej doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s devadesátiletým řidičem projednali přestupek v dopravě,“ řekl mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
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Senior hlídce sdělil, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici do protisměru u nájezdu u Přáslavic.
„Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru. Pod vlivem alkoholu nebyl, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel měl platný. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun. Navíc si připsal šest trestných bodů,“ dodal Hejtman.
Tento týden jde v Česku o druhý případ, kdy starší řidič vyjel na dálnici v opačném směru. V úterý odpoledne takto urazil osmdesátiletý muž několik kilometrů po dálnici D5 na Tachovsku. V hustém provozu se mu muselo vyhýbat několik šoférů. Jen zázrakem se nestala žádná dopravní nehoda.