Opilý řidič vjel na dálnici D55 v protisměru, policisté ho stihli včas zastavit

Rostislav Hányš
  12:12
Jen málo chybělo k tragické nehodě poté, co v neděli krátce před půl jednou v noci vyrazil řidič na D55 na Přerovsku v protisměru. Policejní hlídka si ho včas všimla. Škoda Fabia, jela ve směru na Olomouc, ale v nesprávném jízdním pruhu. Policisté vozidlo zastavili na konci dálnice, kde se jízdní pruhy spojují. Při kontrole vyšlo najevo, že řidič je opilý.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Marie Stránská, MAFRA

„U 48letého řidiče provedli mimo jiné odbornou dechovou zkoušku, při které postupně nadýchal 2,51 a 2,65 promile. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Řidič hlídce tvrdil, že alkohol pil v průběhu předešlého dne. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Řidič jel po D8 dvacet minut v protisměru, jiný šofér kvůli tomu boural

„Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ informovala Skoupilová.

5. dubna 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 - po...

Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři krátce po poledni otevřeli poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice...

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Svlékneme zimník a rovnou oblékneme kraťasy, říká klimatolog o změně teplot

Premium
„Dnů s podzimním počasím jsme letos také měli méně, babí léto bylo nesmělé,“...

Kromě vysokých teplotních extrémů přes léto se mění i počasí v chladné části roku. Arktické dny tak už v Olomouci téměř nelze zažít, adventní čas naopak provázejí teploty blížící se deseti stupňům...

Vězni jsou myši. Mají čas nás čtyřiadvacet hodin sledovat a vymýšlet, říká dozorce

Premium
Letecký pohled na věznici Mírov stojící u stejnojmenné obce na Šumpersku.

Tragické události v Mírově na Šumpersku, kde místní ženu podle policie v listopadu ubodal podmíněně propuštěný vrah, pozorně sledoval i bývalý dozorce, který tu zná nemalou část obyvatel. V rozhovoru...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Opilý řidič vjel na dálnici D55 v protisměru, policisté ho stihli včas zastavit

Ilustrační snímek

Jen málo chybělo k tragické nehodě poté, co v neděli krátce před půl jednou v noci vyrazil řidič na D55 na Přerovsku v protisměru. Policejní hlídka si ho včas všimla. Škoda Fabia, jela ve směru na...

22. prosince 2025  12:12

Skončila modernizace vodní elektrárny Dlouhé stráně, trvala dva roky

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách

Výměnou statorového vinutí soustrojí ukončil ČEZ dvouletou modernizaci přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně za 840 milionů korun. Po bezproblémovém 72hodinovém zkušebním provozu přešlo...

22. prosince 2025  9:02

Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie z útoku podezírá jejich dceru

ilustrační snímek

Kriminalisté od nedělního rána vyšetřují násilnou smrt ženy v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle zjištění reportérky iDNES.cz se střílelo v domě v Bohuňovicích, který podle místních nyní slouží jako...

21. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  22. 12. 8:15

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Vězni jsou myši. Mají čas nás čtyřiadvacet hodin sledovat a vymýšlet, říká dozorce

Premium
Letecký pohled na věznici Mírov stojící u stejnojmenné obce na Šumpersku.

Tragické události v Mírově na Šumpersku, kde místní ženu podle policie v listopadu ubodal podmíněně propuštěný vrah, pozorně sledoval i bývalý dozorce, který tu zná nemalou část obyvatel. V rozhovoru...

21. prosince 2025

Svlékneme zimník a rovnou oblékneme kraťasy, říká klimatolog o změně teplot

Premium
„Dnů s podzimním počasím jsme letos také měli méně, babí léto bylo nesmělé,“...

Kromě vysokých teplotních extrémů přes léto se mění i počasí v chladné části roku. Arktické dny tak už v Olomouci téměř nelze zažít, adventní čas naopak provázejí teploty blížící se deseti stupňům...

20. prosince 2025

Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici

Požár v Prostějově připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou. (19. prosince...

Žena se třemi malými dětmi, která se po pátečním požáru v Plumlovské ulici v Prostějově ocitla v okamžiku bez střechy nad hlavou, se nyní obává také o život svého manžela. Ten totiž utrpěl těžké...

20. prosince 2025  12:59

Tenisová Sparta slaví 12. extraligový titul, ve finále si poradila s Přerovem

Tenisté TK Sparta Praha slaví vítězství v české extralize smíšených družstev...

Tenisté pražské Sparty porazili v pátečním finále extraligy smíšených družstev Přerov 5:2 na zápasy a obhájili mistrovský titul. Celkově vybojovali 12. triumf. Rozhodující pátý bod získaly ve čtyřhře...

19. prosince 2025  19:19

Řezbář věnoval betlému celý život. Po své smrti se stal předlohou pro novou figurku

Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně...

Mohelnický betlém byl pro jeho zakladatele Pavla Nenkovského mnohem víc než jen vánoční tradicí. Byl jeho srdeční záležitostí, životní radostí i posláním, kterému se věnoval od svých mladých let....

19. prosince 2025  15:28

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Chycené penalty skoro byly málo. Koutný: Byl jsem naštvaný, klukům nic nevyčítám

Jan Koutný kromě chycené penalty zlikvidoval i samostatný únik Ismaheela a...

Fotbalová Sigma Olomouc se i přes prohru 1:2 s Poznaní kvalifikovala do jarní fáze Konferenční ligy. Pomohl jí gól řeckého týmu AEK ve 105. minutě. Roli nakonec hrálo skóre, na kterém se nejen ve...

19. prosince 2025  14:20

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 - po...

Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři krátce po poledni otevřeli poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice...

19. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.