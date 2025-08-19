Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Ondřej Zuntych
  10:19
Rozlehlá budova bývalých Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brzy po letech znovu žít. Jako první se rozběhne provoz v kancelářích a skladech, postupně se má přidat například restaurace, fitness nebo ubytování. Pětipodlažní původně vojenskou stavbu chce nový majitel Richard Saliba naplno využívat do pěti let.
Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce...

Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce prázdná od roku 2014. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Brněnský podnikatel uspěl v lednové elektronické aukci a objekt od státu koupil za 91 milionů korun. Nyní už má bližší představu, jak na tom nemovitost je, projekt nové tváře místa pojmenoval Centrum Hanácká kasárna.

„Místo generální rekonstrukce připravujeme dílčí zásahy tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu částečnému zpřístupnění veřejnosti. Odhadujeme, že část prostor bude zprovozněna ještě letos. Jedná se o kancelářské a skladové prostory ve velmi dobrém stavu, které jsou kromě drobných oprav připraveny k užívání,“ nastínil Saliba, jenž v Olomouci v minulosti bydlel.

Atraktivní lokalita v historickém jádru města vzbuzuje ohlas a zájemci se podle něj ozývají ve velkém. Působiště by tu mohly najít nejrůznější služby.

„Z dosavadního zájmu vyplývá, že veřejnost napříč generacemi se velmi těší na otevření. Prostory budou využity pro gastronomii, fitness a kanceláře, je snaha o co nejširší uspokojení veřejných potřeb,“ řekl Saliba.

Pohled na olomoucká Hanácká kasárna, Kostel Panny Marie Sněžné se dvěma věžemi či dále uprostřed chrám sv. Mořice z věže dómu svatého Václava. (duben 2015)

„Počítáme též se studentským ubytováním a spoluprací s univerzitami. K využití nabídneme i dvoranu pro kulturní či společenské akce,“ dodal čtyřiapadesátiletý podnikatel, který má v Brně za sebou desítku rekonstrukcí. Mimo jiné Palác Padowetz, Palác Jalta či Grandhotel.

Zájem mají třeba i blízká muzea

Využití budovy před časem opakovaně zvažoval Olomoucký kraj a zájem o ni měla rovněž Univerzita Palackého. Náklady na rekonstrukci vycházející ze zhodnocení technického stavu ale přesahovaly v některých odhadech miliardu korun. Jaké výdaje bude mít nový majitel, je zatím jen v hrubých obrysech.

„Protože společnost pana Saliby má široké zkušenosti s revitalizacemi památkových objektů, jako jsou Hanácká kasárna, jsou odhadované náklady na první fázi oprav nového centra v řádech vyšších desítek milionů korun. Ve druhé fázi, po spolupráci s památkovým úřadem města Olomouce, by se měly pohybovat ve stovkách milionů. Celková částka s ohledem na to, že se neustále zjišťuje rozsah potřebných oprav, zatím stanovena není,“ uvedl Salibův právní zástupce Zdeněk Joukl.

Stávající odhad na zprovoznění celé nemovitosti je podle něj tři až pět let v závislosti na povolovacích procesech a rozsahu rekonstrukce.

Majitel už se mimo jiné sešel se zástupci olomoucké radnice. „Představil mi svoji vizi využití. Jsem rád, že komunikuje nejen s námi, ale též s dalšími institucemi v okolí kasáren, jako je Univerzita Palackého, Muzeum umění a Vlastivědné muzeum. S některými z nich se již domluvil na konkrétních podobách spolupráce. Tento postup zapadá do našeho konceptu muzejní čtvrti a odpovídá vizi budoucnosti tohoto městského prostoru a náměstí Republiky,“ shrnul olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Vlastivědnému muzeu by volné prostory kasáren pomohly s uložením sbírek. Ostatně i takové využití už bylo v minulosti na stole. „V současné době jednáme o pronájmu části budovy pro naše depozitáře. Do budoucna budeme rádi spolupracovat na kulturním programu,“ řekla mluvčí muzea Martina Vysloužilová.

Pohled na Hanácká kasárna. Pětipatrová rozlehlá budova je v centru Olomouce prázdná od roku 2014.

Spolupráci potvrdilo i Muzeum umění. „S majitelem Hanáckých kasáren jsme se dohodli na využití části prostoru pro naše interní potřeby,“ sdělil bez bližších podrobností mluvčí Tomáš Kasal.

Univerzitě Palackého by mohla budova posloužit při rekonstrukci pedagogické fakulty jako prostor pro výuku. „Jsme rádi, že nám v tomto ohledu vyšel nový majitel objektu vstříc. Jiná jednání v tuto chvíli zatím neprobíhají, ale určitě se jim do budoucna nebráníme,“ přiblížil mluvčí Egon Havrlant.

Kasárna chtěl Morávek, bojovala i univerzita

Scénáře, jak to mohlo s kasárnami dopadnout, byly různé. Stát se snažil areál opuštěný armádou v roce 2014 prodat od září 2021. Napoprvé byla aukční cena stanovena na 262 milionů korun, poté ji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po neúspěšných dražbách snižoval. Vůbec první příhoz přineslo až deváté kolo aukce loni v září, kasárna tehdy za 89,1 milionu korun vydražila developerská skupina Redstone olomouckého podnikatele Richarda Morávka.

O nemovitou kulturní památku se ovšem zajímala i Univerzita Palackého, která podle podmínek aukce mohla ve stanoveném termínu cenu dorovnat a kasárna od státu získat přednostně. Nákup schválil akademický senát i správní rada univerzity a vedení vysoké školy poté požádalo ÚZSVM o dorovnání vítězné ceny. Úřad o tom následně informoval Redstone, reakcí bylo zvýšení nabídky na 90 milionů.

Vedení univerzity postup kritizovalo, ukázalo se podle něj, že ÚZSVM rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením. Úřad namítal, že řízení končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak podle vyhlášky ministerstva financí možné nabízenou kupní cenu navýšit, a to i opakovaně.

Spor nakonec vedl ke zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Toho už se univerzita nezúčastnila, podle jejích představitelů totiž byla ve znevýhodněné pozici oproti soukromým investorům. V desátém kole dražby pak překvapivě nabídku skupiny Redstone přebil Saliba.

11. září 2023
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
