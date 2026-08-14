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Developer Morávek zůstává po nehodě v nemocnici, už je v péči českých specialistů

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  10:43

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Na konci července měl vážnou nehodu, i po více než dvou týdnech se známý olomoucký developer Richard Morávek stále zotavuje v nemocnici. Od minulého týdne je v péči specialistů ve Fakultní nemocnici Olomouc, kam se přesunul ze zařízení ve Španělsku. Právě během Morávkovy dovolené v Marbelle k incidentu došlo.

Zástupci společnosti Redstone, již Morávek vlastní, a která stojí za projekty jako Šantovka District nebo Nová Velkomoravská, uvedli, že Morávek utrpěl vážné poranění hlavy a musel ještě ve Španělsku podstoupit operaci.

Teď už je v Česku, zůstává ovšem nadále v péči lékařů. „Máme potvrzeno, že pan Morávek je od konce minulého týdne v péči Fakultní nemocnice v Olomouci, kam byl převezen z péče po úrazu a po operaci ve Španělsku,“ řekl v pátek dopoledne pro iDNES.cz Martin Novotný, ředitel pro vnější vztahy skupiny Redstone.

„Stará se o něho místní tým lékařů a máme pouze avízo, že rekonvalescence potrvá delší dobu,“ doplnil Novotný.

Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu

Už na začátku srpna sdělil iDNES.cz mluvčí společnosti Michal Folta, že Morávkův stav je „stabilizovaný a na dobré cestě.“ Bližší informace ke zdravotnímu stavu podnikatele ani okolnosti nešťastné nehody ale zástupci Redstone odmítli sdělit.

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