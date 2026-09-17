Zprávu o úmrtí oznámila ve čtvrtek nad ránem na sociální síti Morávkova manželka.
Mluvčí skupiny Redstone Michal Folta informaci o tom, že Morávek zemřel, redakci iDNES.cz potvrdil. Odmítl však sdělovat jakékoliv další informace.
Morávek založil developerskou skupinu Redstone v roce 2015. Ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka otevřeného v roce 2013, které patří k deseti největším v Česku a ročně ho navštíví několik milionů lidí.
Byl jednou z nejvýraznějších podnikatelských osobností Olomouckého kraje.
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Kromě nákupního centra je Morávek spojený s projekty Šantovka District, Šantovka Tower a Nová Velkomoravská, stejně jako s kancelářským komplexem Envelopa Office Center nebo obchodním centrem Olympia Olomouc.
Mimo region skupina realizuje například projekt Galerie Pernerka v Pardubicích nedaleko hlavního nádraží a spravuje nemovitosti v Praze, Pardubicích a dalších městech.
Nyní například Redstone buduje velké logistické a skladovací centrum East Park Olomouc, ve kterém může být až sedm samostatných hal s výrobním či skladovacím provozem.