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Srdcař a rovný chlap, který bude chybět. Olomouc vzpomíná na developera Morávka

Ondřej Zuntych
  14:17
Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...
Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
22 fotografií
Richard Morávek bude Olomouci chybět, shodují se v reakci na jeho úmrtí představitelé olomoucké politiky i místního sportu, který byznysmen podporoval. Vlivný developer zemřel ve věku 56 let v noci na čtvrtek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Jedním ze sledovaných témat spojených s jeho společností Redstone je výstavba moderní multifunkční arény v areálu Nová Velkomoravská, kde by měla v budoucnu vzniknout nová čtvrť.

„Pan Morávek pro mě měl dvě polohy, jednak to byl tvrdý byznysmen a veliký vizionář, který měl v Olomouci připraveno spoustu krásných projektů. Zároveň to byl v jádru velice dobrý člověk, dobře se s ním jednalo, jednal vždy férově. Co řekl, za tím si stál. Nebylo potřeba s ním hned uzavírat smlouvy, hodně věcí fungovalo na podání ruky a finišovalo se až později,“ řekla olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

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„Měl čistou lidskou stránku těch, kteří chtějí udělat nějaké dobro. I když mu to spoustu lidí třeba nevěřilo, protože to byl bohatý člověk. Ale on opravdu nechtěl na každém projektu jenom vydělat a chtěl po sobě zanechat v Olomouci něco pěkného, co by sloužilo všem. Pro Olomouc je to veliká ztráta, kterou si asi budeme teprve uvědomovat v každodenním životě v budoucnosti,“ dodala primátorka.

Bývalý olomoucký radní a současný opoziční zastupitel Jan Holpuch (ODS) vzpomenul, že Richarda Morávka nešlo přehlédnout. „Byl to člověk plný energie a vizí, s odvahou pouštět se do věcí, které jiní považovali za příliš velké nebo příliš složité. Olomoučák tělem i duší. Patriot, bojovník a srdcař, který se jen tak nevzdával. Některé tím iritoval. Osobně jsem ho poznal jako příjemného, nemírně kultivovaného a otevřeného chlapa,“ zveřejnil na sociální síti.

Morávek v Olomouci v roce 2013 otevřel v místě bývalé potravinářské továrny MILO nákupní centrum Galerie Šantovka, které v prvních deseti letech provozu navštívilo více než 72 milionů lidí. Na protilehlém břehu Mlýnského potoka plánuje jeho společnost Redstone založená v roce 2015 čtvrť Šantovka District, kde chce investor postavit také výškovou budovu Šantovka Tower.

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek
Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města vlastní návrh multifunkční haly pro osm tisíc diváků, která by mohla vzniknout jako alternativa k plánované rekonstrukci zimního stadionu.
Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města vlastní návrh multifunkční haly pro osm tisíc diváků, která by mohla vzniknout jako alternativa k plánované rekonstrukci zimního stadionu.
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci postavit developerská společnost miliardáře Richarda Morávka. Mimo jiné by měla nahradit zastaralou hokejovou halu a stát se tak domovem místního extraligového týmu.
22 fotografií

Nedaleko odtud má vzniknout v areálu bývalého brownfieldu další čtvrť Nová Velkomoravská, která by mohla zahrnovat i novou sportovní arénu. Morávek se v minulosti obrátil na město s nabídkou, aby k jejímu vzniku pomohlo dotací. Zda je 35 milionů korun roční dotace navyšované o inflaci se závazkem na 30 let přijatelná veřejná podpora, nyní posuzuje Evropská komise.

„Za město se nic nemění, záměr je u notifikačního řízení Evropské komise, takže nejméně ještě půl roku se nic dít nebude a není potřeba dělat žádné kroky,“ sdělila Ferancová.

Morávek olomoucký hokej podporoval i jako sponzor. „Pro mě osobně je to velká tragédie. Richard Morávek byl nejen významný podnikatel, ale především skvělý člověk. Neochvějně se snažil zkvalitňovat podmínky olomouckému hokeji a posouvat ho na vyšší úroveň, svými developerskými projekty zveleboval celé olomoucké město. Klub uctí jeho památku během pátečního utkání s Plzní. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem jeho blízkým,“ uvedl jednatel klubu HC Olomouc Erik Fürst.

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Podnikatel také v letech 2005 až 2013 působil jako viceprezident České bowlingové asociace. „Richard patřil k lidem, kteří se nesmazatelně zapsali do historie českého bowlingu. Měl mimořádně významný podíl na rozvoji našeho sportu v České republice. Bowling pro něj ale nebyl jen sportem. Byl jeho velkým příznivcem, podporovatelem a mecenášem, člověkem, který dokázal své vize proměňovat ve skutečnost,“ uvedl na webu České bowlingové asociace její prezident Karel Vopička.

„Vybudoval Bowland Olomouc, který se ve své době stal nejmodernějším a nejlepším bowlingovým centrem u nás a významně přispěl k tomu, že český bowling získal respekt také v zahraničí. Právě díky Richardově podpoře, odvaze a schopnosti dělat věci ve velkém se Česká republika mohla v roce 2016 poprvé stát pořadatelem European Champions Cupu (ECC). Pro český bowling to byl mimořádný okamžik a zároveň jeden z mnoha odkazů, které po sobě Richard zanechal,“ napsal Vopička.

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