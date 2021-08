Plať, nebo jeď vlakem či autobusem. Olomouc přespolním zpoplatní parkování

Aby se vyhnuli placení, parkují nyní lidé na hranici zóny placeného stání a v okolí vlakového nádraží. Místní pak nemají kde zaparkovat. Právě tomu chce město udělat přítrž.

„Stojí zde mnoho aut lidí, kteří míří do centra nebo přesedají na vlak a nechtějí za parkování platit. Z toho vzniká obrovský přetlak statické dopravy v ulicích blízko centra a s tím logicky i nespokojenost rezidentů,“ řekla mluvčí města Radka Štědrá.

Město vedené koalicí ANO, ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně v rámci nové parkovací koncepce navrhuje, aby vznikla zóna C (širší město), která by byla zpoplatněna v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin. První hodina by byla každý den zdarma, poté by řidiče vyšla na 20 korun. V zóně C by se nově zpoplatnilo 6 600 parkovacích míst.

Proti základní myšlence chystaného opatření nemá výrazné námitky ani opozice. Například podle Tomáše Pejpka, předsedy hnutí ProOlomouc, se teď v řadě čtvrtí parkuje nebezpečně a v rozporu s předpisy.

„Rezidenční a zpoplatněné parkování částečně tento tlak sníží,“ tvrdí.

Také podle koalice Piráti a Starostové je systém rezidenčního parkování v mnoha evropských městech ověřený a funguje.

Koncepce preferuje dojíždění bez aut

„Jedním z cílů nové parkovací politiky je pokusit se motivovat dojíždějící, aby do Olomouce autem nejezdili vůbec a využívali více veřejnou dopravu, třeba přestupní terminály v rámci aglomerace,“ řekl Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Dojíždějící by tak v ideálním případě měli přesednout na veřejnou dopravu. Podle opozice to ale nemusí být tak jednoduché.

„Parkovací politice chybí větší provázanost s městskou a příměstskou veřejnou dopravou. Musí jít o jeden ucelený, fungující systém,“ řekl za koalici Piráti a Starostové Petr Daněk.

Souhlasí s ním i Pejpek. „Město by mělo například vybudovat několik P+R parkovišť a usilovat o lepší příměstskou dopravu,“ uvedl.



Jejich slova potvrzuje i paní Jana, která za prací dojíždí autem do Olomouce každý všední den.

„K nám do obce jezdí z Olomouce autobus co dvě hodiny, tak snad s novou parkovací politikou posílí i spoje, abychom my dojíždějící auta doma opravdu mohli nechat,“ říká. Teď parkuje zhruba kilometr od práce, kterou má v centru.

Přednost mají mít místní, městu přináší peníze

Pokud lidé dojíždějící do Olomouce za prací budou chtít dál jezdit autem, budou buď platit parkovné hodinově, nebo si budou moct předplatit kartu.

„Lidem bude nabídnuta návštěvnická karta za dvanáct tisíc korun na rok,“ nastínil Luňáček.

Podle mluvčí města Štědré město připravilo novou parkovací politiku hlavně kvůli obyvatelům města, kteří zde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

„Ti zde na rozdíl od dojíždějících platí určité poplatky či stát za ně platí z daní městu poplatky, ze kterých se mimo jiné platí i opravy silnic, výstavba nových parkovacích kapacit, MHD, nové cyklostezky a chodníky,“ uvedla.

Řešením by bylo budování takzvaných P+R parkovišť, kde by přespolní mohli svá auta odstavit. Z veřejných projednávání, která se konala loni v září, vyplynulo, že město sice má v rámci územního plánu vymezené plochy pro záchytná parkoviště na všech vjezdech do Olomouce, nicméně o efektivnosti P+R parkovišť není až tak přesvědčené.

Za efektivnější považuje budovat P+R mimo Olomouc, aby lidé z okolních obcí vůbec autem do města nejezdili, ale použili parkoviště u železničních stanic, například ve Šternberku, Zábřehu, a do Olomouce dojeli vlakem či autobusem.

Kredit pro návštěvy rezidentů

Nová parkovací koncepce Olomouce řeší i návštěvy rezidentů. Pracuje se s návrhem, že by rezidenti mohli obdržet určitý kredit pro návštěvy. O víkendu se platit nebude.

Společně s novou parkovací politikou Olomouce vznikne i fond mobility, kam půjdou veškeré peníze vybrané na parkovném a pokutách. Radnice za ně bude hradit například výstavbu parkovacích míst.

Při zpracování návrhu nové parkovací politiky vedení Olomouce čerpalo ze zkušeností jiných měst či zemí, například Brna, Krakova nebo Rakouska a Německa.

K návrhu budou mít lidé příležitost se vyjádřit na veřejných projednáváních 14. a 15. září. Místa magistrát zatím neoznámil. Už teď se mohou zájemci s návrhem seznámit na webové stránce spokojena.olomouc.eu.