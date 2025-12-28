Proč jste se dal k revizorům?
Než jsem nabral kila, dělal jsem od 18 let fotbalového rozhodčího, ostatně ještě dnes pískám a zároveň už zastávám roli delegáta a funkcionáře tady na okrese. Takže mně v podstatě bylo jedno, jestli mi v sobotu, v neděli někdo nadává (směje se). Odcházel jsem tehdy z kanceláře, odmítal jsem už cestovat mezi městy a chtěl jsem být v Olomouci.
Pamatujete si ještě svou první kontrolu?
Pamatuji si ten pocit. Doteď, když školím nové kolegy, je upozorňuju, že praxe bude úplně jiná. Ze všeho nejtěžší je nastoupit poprvé do tramvaje a nahlas říct: Dobrý den, kontrola jízdenek. Potom také sepsání první pokuty. Třepe se vám ruka, nechcete vypsat špatně jméno, musíte cestujícího správně poučit. Strašný. Pak už je to pohodička (úsměv).
Stávalo se mně, že když jsem jel z práce domů, mimo směnu nakoupit nebo někam s rodinou, a sedl jsem do autobusu nebo tramvaje, černí pasažéři začali vystupovat.