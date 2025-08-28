Pítka i mlýnky. Mezi paneláky ve městech Olomouckého kraje poteče voda

Právě voda totiž v prostorech mezi bytovými domy lidem citelně chybí. V jednom z přerovských vnitrobloků by to už příští léto mohlo začít šplouchat a zurčet.
Město totiž připravuje projekt nazvaný Bečva spoutaná i živelná, který má proměnit prostor mezi bytovými domy na pomezí ulic bratří Hovůrkových a Svisle v místo plné vodních radovánek, určených dětem. Inspirací jsou oblíbené vodohrátky s dešťovou zahradou v jiné části města na Velké Dlážce, které si získaly srdce malých i velkých návštěvníků.
„Nové vodní hřiště vznikne vedle stávajícího dětského. Projekt počítá s vybudováním soustavy betonových a kamenných koryt, které budou bezpečné i pro nejmenší děti,“ informuje náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu – ODS a nez. os.).
Na trase vodních cest se objeví také herní prvky, třeba mlýnky, a celé místo doplní nová zeleň, pítko, lavičky a další mobiliář. Předpokládané náklady činí asi 3,5 milionu korun. Výstavba začne na jaře a potrvá přibližně tři měsíce. Vodní hřiště tak může už v létě přinést radost dětem, oživit zdejší prostor a stát se novým místem pro setkávání.
Zábřeh nyní spouští úvodní etapu dlouho připravované proměny největšího městského sídliště Severovýchod. „Chceme prostory zlidštit, voda určitě nebude chybět. O podobě vodních prvků, kde by se měly zabavit hlavně děti, budeme ještě jednat a uvítáme návrhy veřejnosti,“ sděluje starosta František John (KDU-ČSL).
Hospodaření s dešťovkou
Při „zavodňování“ sídlišť nejde jen o atrakce, ale taky hospodaření s dešťovkou. Cílem je, aby bez užitku neodtekla, ale vylepšila klima a pomohla maximálně stromům a další zeleni, například na sídlišti Pod Chlumem v Jeseníku, jehož revitalizace byla zahájena o prázdninách.
„Na chodníky a parkovací plochy budou použity speciální porézní dlaždice, které vypadají jako běžné, ale na rozdíl od těch betonových vsáknou veškerou vodu a pustí ji dál do země. Odpar je minimální,“ přibližuje Jiří Uher z jesenické radnice.
„Hospodaření s dešťovou vodou bude na sídlišti Pod Chlumem koncipováno podle nejmodernějších poznatků. Cílem je vytvořit především v letních měsících příjemné klima,“ podotýká.
Hřiště, lavičky i parkovací místa
Dalším z cílů při revitalizaci sídlišť je zlepšení dopravní obslužnosti. S tím souvisí řešení parkovacích míst, bezpečnější prostor pro pěší a celkové zklidnění dopravy.
„Sídliště Severovýchod bude nově koncipováno jako Zóna 30 s předností zprava. Projekt přinese i nové nástupní plochy pro hasiče, obnovu chodníků a veřejného osvětlení,“ nastiňuje starosta Zábřehu.
„Stavební práce přinesou dočasné nepohodlí, zejména v oblasti dopravy a parkování, ale výsledkem bude kvalitnější, bezpečnější a lépe fungující veřejný prostor,“ oznamuje.
Vzniknou přívětivá náměstíčka
První etapa přijde na 10,25 milionu korun bez DPH, druhá je plánována na příští rok. Zahrnuje především rozsáhlý prostor před základní školou.
„Tato plocha by se měla celkově zpříjemnit. Vznikne zde jakési náměstíčko s lipovým stromořadím, lavičkami, vodními prvky a dalším mobiliářem, kde bude možné pořádat komorní akce. Prostor bude také příjemným místem pro setkávání a posezení,“ popisuje John.
Rozsáhlé úpravy včetně rekonstrukce či výstavby cest, chodníků a navýšení parkovacích stání čekají vedle vodních novinek i jesenické sídliště Pod Chlumem.
K tomu bude doplněno novými rozvody veřejného osvětlení, řešena budou také stání pro odpadové hospodářství. Také zde se nevzhledná betonová plocha v centru sídliště promění na jakési náměstíčko.
Projekt na dlouhé roky
Jesenický projekt je dlouhodobý, je rozdělen do pěti etap, z nichž první tři se uskuteční do konce roku 2027. „Udělat ze sídliště Pod Chlumem důstojné místo k životu jsme si stanovili jako prioritu, ale příprava revitalizace byla vzhledem k její rozsáhlosti velmi časově náročná,“ říká starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).
Projekt zahrnuje i výstavbu tří hřišť. Jedno bude sloužit nejmenším dětem, další bude obsahovat prvky pro větší děti a se třetím se počítá jako s prostorem pro sportování a komunitní aktivity. Přibude také nový mobiliář.
„Věřím, že díky revitalizaci se ze sídliště Pod Chlumem stane nejen funkční, ale i esteticky příjemné místo. Chceme, aby se zde lidé cítili dobře, aby tu vznikl prostor pro sousedská setkání, relaxaci i aktivní trávení volného času,“ oznamuje Blišťanová.