Pítka i mlýnky. Mezi paneláky ve městech Olomouckého kraje poteče voda

Rostislav Hányš
  5:37
Při výstavbě sídlišť před desítkami let se voda neřešila, stejně jako hospodaření s ní. Teď je to naopak, při revitalizaci obytných ploch v Přerově, Zábřehu a Jeseníku se ocitá na jednom z prvních míst. Města počítají také s vodními prvky. Nevzhledné plochy se i díky nim promění v příjemná místa.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Magistrát města Přerova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

Právě voda totiž v prostorech mezi bytovými domy lidem citelně chybí. V jednom z přerovských vnitrobloků by to už příští léto mohlo začít šplouchat a zurčet.

Město totiž připravuje projekt nazvaný Bečva spoutaná i živelná, který má proměnit prostor mezi bytovými domy na pomezí ulic bratří Hovůrkových a Svisle v místo plné vodních radovánek, určených dětem. Inspirací jsou oblíbené vodohrátky s dešťovou zahradou v jiné části města na Velké Dlážce, které si získaly srdce malých i velkých návštěvníků.

„Nové vodní hřiště vznikne vedle stávajícího dětského. Projekt počítá s vybudováním soustavy betonových a kamenných koryt, které budou bezpečné i pro nejmenší děti,“ informuje náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu – ODS a nez. os.).

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Na trase vodních cest se objeví také herní prvky, třeba mlýnky, a celé místo doplní nová zeleň, pítko, lavičky a další mobiliář. Předpokládané náklady činí asi 3,5 milionu korun. Výstavba začne na jaře a potrvá přibližně tři měsíce. Vodní hřiště tak může už v létě přinést radost dětem, oživit zdejší prostor a stát se novým místem pro setkávání.

Zábřeh nyní spouští úvodní etapu dlouho připravované proměny největšího městského sídliště Severovýchod. „Chceme prostory zlidštit, voda určitě nebude chybět. O podobě vodních prvků, kde by se měly zabavit hlavně děti, budeme ještě jednat a uvítáme návrhy veřejnosti,“ sděluje starosta František John (KDU-ČSL).

Hospodaření s dešťovkou

Při „zavodňování“ sídlišť nejde jen o atrakce, ale taky hospodaření s dešťovkou. Cílem je, aby bez užitku neodtekla, ale vylepšila klima a pomohla maximálně stromům a další zeleni, například na sídlišti Pod Chlumem v Jeseníku, jehož revitalizace byla zahájena o prázdninách.

Děti ve vedrech trpí horkem víc než dospělí, prokázalo to měření v Olomouci

„Na chodníky a parkovací plochy budou použity speciální porézní dlaždice, které vypadají jako běžné, ale na rozdíl od těch betonových vsáknou veškerou vodu a pustí ji dál do země. Odpar je minimální,“ přibližuje Jiří Uher z jesenické radnice.

„Hospodaření s dešťovou vodou bude na sídlišti Pod Chlumem koncipováno podle nejmodernějších poznatků. Cílem je vytvořit především v letních měsících příjemné klima,“ podotýká.

Hřiště, lavičky i parkovací místa

Dalším z cílů při revitalizaci sídlišť je zlepšení dopravní obslužnosti. S tím souvisí řešení parkovacích míst, bezpečnější prostor pro pěší a celkové zklidnění dopravy.

„Sídliště Severovýchod bude nově koncipováno jako Zóna 30 s předností zprava. Projekt přinese i nové nástupní plochy pro hasiče, obnovu chodníků a veřejného osvětlení,“ nastiňuje starosta Zábřehu.

Za odplivnutí na ulici pokuta až deset tisíc, město ohlídá i krmení holubů

„Stavební práce přinesou dočasné nepohodlí, zejména v oblasti dopravy a parkování, ale výsledkem bude kvalitnější, bezpečnější a lépe fungující veřejný prostor,“ oznamuje.

Vzniknou přívětivá náměstíčka

První etapa přijde na 10,25 milionu korun bez DPH, druhá je plánována na příští rok. Zahrnuje především rozsáhlý prostor před základní školou.

Vodní hrátky na jednom z přerovských sídlišť.
Vizualizace hřiště na jesenickém sídlišti Pod Chlumem.
Zábřežské sídliště Severovýchod.
Vizualizace zábřežského sídliště Severovýchod.
12 fotografií

„Tato plocha by se měla celkově zpříjemnit. Vznikne zde jakési náměstíčko s lipovým stromořadím, lavičkami, vodními prvky a dalším mobiliářem, kde bude možné pořádat komorní akce. Prostor bude také příjemným místem pro setkávání a posezení,“ popisuje John.

Rozsáhlé úpravy včetně rekonstrukce či výstavby cest, chodníků a navýšení parkovacích stání čekají vedle vodních novinek i jesenické sídliště Pod Chlumem.

Olomouc chce tlačit lidi k přihlášení trvalého bydliště, třeba přes parkování

K tomu bude doplněno novými rozvody veřejného osvětlení, řešena budou také stání pro odpadové hospodářství. Také zde se nevzhledná betonová plocha v centru sídliště promění na jakési náměstíčko.

Projekt na dlouhé roky

Jesenický projekt je dlouhodobý, je rozdělen do pěti etap, z nichž první tři se uskuteční do konce roku 2027. „Udělat ze sídliště Pod Chlumem důstojné místo k životu jsme si stanovili jako prioritu, ale příprava revitalizace byla vzhledem k její rozsáhlosti velmi časově náročná,“ říká starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).

Projekt zahrnuje i výstavbu tří hřišť. Jedno bude sloužit nejmenším dětem, další bude obsahovat prvky pro větší děti a se třetím se počítá jako s prostorem pro sportování a komunitní aktivity. Přibude také nový mobiliář.

„Věřím, že díky revitalizaci se ze sídliště Pod Chlumem stane nejen funkční, ale i esteticky příjemné místo. Chceme, aby se zde lidé cítili dobře, aby tu vznikl prostor pro sousedská setkání, relaxaci i aktivní trávení volného času,“ oznamuje Blišťanová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pítka i mlýnky. Mezi paneláky ve městech Olomouckého kraje poteče voda

Při výstavbě sídlišť před desítkami let se voda neřešila, stejně jako hospodaření s ní. Teď je to naopak, při revitalizaci obytných ploch v Přerově, Zábřehu a Jeseníku se ocitá na jednom z prvních...

28. srpna 2025  5:37

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Platit za záchranáře v bikeparcích? Horské areály lákají na sjezdy, lidé je nezvládají

Premium

Zatímco celkový počet „kolařských“ úrazů v letní sezoně stagnuje, přesunují se z volné přírody do areálů s bikeparky nebo singltreky. Právě k úrazům na kolech vyrážejí členové Horské služby Jeseníky...

27. srpna 2025

Za znásilnění mentálně postižené školačky dostal sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest pro Slováka Jána Macka, který mu uložil Krajský soud v Brně, na sedm roků odnětí svobody. Mladík loni v dubnu znásilnil mentálně retardovanou třináctiletou...

27. srpna 2025

Našlapaný FolkFest v Mohelnici slaví narozeniny legendárních Poutníků

Čtvrtek 28. až neděle 31. srpna. Toto datum má každý vyznavač folku a country zapsané ve svém diáři velkými písmeny. Koná se totiž další ročník mohelnického festivalu FolkFest, největší žánrové...

27. srpna 2025  13:15

Náklady na sanaci benzenu v Hustopečích do podzimu překročí čtvrt miliardy

Až čtvrt miliardy korun by mohly dosáhnout letos na podzim náklady za dosavadní sanaci území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před půl rokem havaroval nákladní vlak s toxickým benzenem....

27. srpna 2025  11:32

Přihlaste se k trvalému pobytu, zaplatíme vám, láká radnice v Olomouci

Lidé, kteří žijí v Olomouci, ale nemají přihlášený trvalý pobyt, mohou získat od magistrátu deset tisíc korun. Stačí, když se k pobytu ve městě oficiálně přihlásí. Město totiž vůbec poprvé spouští...

27. srpna 2025  10:27

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  4:57

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

26. srpna 2025  13:36

Přepadl benzinku, obsluze stříkl do očí tekutinu. Policie hledá lupiče i svědka

Kriminalisté z Hranic na Přerovsku řeší od 6. ledna loupež benzinové pumpy, kterou zatím nedokázali objasnit. Neznámý muž si tehdy z čerpací stanice v obci Slavíč odnesl téměř třicet tisíc korun....

26. srpna 2025  10:55

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT DOPRAVÁK - JUNIOR (35-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 828 volných pozic

Moravské divadlo připravilo sezonu inspirovanou osudy rodiny Mašínů i Welzla

Nestárnoucí dramata z uliček Verony či katedrály Notre-Dame de Paris i zcela nové ztvárnění osudů rodiny Mašínů. Moravské divadlo Olomouc představilo bohatý program na novou sezonu, která slavnostně...

26. srpna 2025  5:28

Z depresivního podchodu je jedinečná galerie, proměnil ho francouzský umělec

Francouzský umělec Vincent Chignier proměnil podchod pod frekventovanou silnicí v Olomouci v atraktivní veřejné místo, kde se snoubí příroda, hanácké tradice i historie. Nevzhledný prostor dostal...

25. srpna 2025  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.