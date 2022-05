Retro přenosné televize mají jedinečný design, říká sběratel

Projekt nazvaný Retro přenosné televizory osloví nejen pamětníky. „Unikátní sbírka televizorů z celého světa je od soukromého majitele Ladislava Kohla z Pňovic a je k vidění od pondělí do pátku od 8 do 17 hod a v sobotu od 9 do 15 hod. Vstupné dobrovolné,“ uvedli pořadatelé na webu města.

První televizi sestrojil čtyřiašedesátiletý sběratel Ladislav Kohl, když mu bylo dvanáct let.

„Postavil jsem svou první funkční ‚krystalku‘ a s ní jsem se hned pochlubil svému dědečkovi. Ten se zvedl ze židle a z půdy mi přinesl ruskou televizi Rubin 102, kterou mi dal. Od této chvíle mi obrazovka a televizory nadobro učarovaly,“ uvedl sběratel pro Litovelské noviny.

Kohl se vyučil pro firmu Teslu Eltos a potom pracoval v bývalém podniku Tesla Multiservis v Olomouci, kde se televize za časů ČSSR prodávaly na splátky.

„V té době jsem sbíral stolní televizory, ale po sametové revoluci jsem se zbavil všech zahraničních televizorů a nechal si jen vyrobené v tehdejším Československu, a to až po rozdělení republiky,“ popsal svou sbírku.

Později se sběratel zaměřil na přenosné televizory Tesla, které rozšířil o sbírku značek z celého světa. Své exponáty má uložené všude po domě, ale nejvíce na půdě. „Zatím je trvale nikde vystaveny nemám,“ vysvětlil.

Všechny exponáty z jeho sbírky jsou takzvané CRT televizory. „Jednoduše řečeno, všechny jsou osazeny vakuovou obrazovkou,“ přiblížil s tím, že větší část sbírky je funkční, další kusy čekají na opravu a jen málo z nich už nelze opravit.

Návštěvníky výstavy osloví především neopakovatelný a jedinečný design starých přenosných televizí. „U dřívějších televizorů se mi velmi líbí jejich design i jejich jedinečnost v provedení od různých výrobců. Každý televizor má své vlastní ‚já‘, ať je to od těch prvních s elektronkami, nebo těch posledních v provedení mikro elektroniky,“ líčí.