Muž se se ženou domluvil na zakázce letos v únoru. Uzavřeli ústní dohodu o provedení stavebních prací na rodinném domě, konkrétně šlo o rekonstrukci střechy a zaizolování domu.
Za dílo si nechal dobře zaplatit. „Od poškozené vybral postupně 715 tisíc korun a se svými spolupracovníky se pustil do práce. A to i přesto, že nevlastní živnostenské oprávnění potřebné k takovéto činnosti,“ přiblížila pozdější zjištění krajské policie mluvčí Miluše Zajícová.
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Jenže domluvené práce muž neodvedl úplně a co dodělal, bylo velmi nekvalitní. „Izolace odstává od stěny domu a neplní svoji funkci, postavený komín spadl, rekonstrukci střechy nedokončil a další zásahy do domu byly provedeny velmi neodborně,“ popsala mluvčí.
Když poškozená řemeslníka na nedostatky upozornila, sliboval, že za ní přijede, což se ale nestalo. Nakonec s ní přestal komunikovat úplně.
Žena mu poté oznámila, že od smlouvy odstupuje a požadovala po něm vrácení alespoň části peněz. „Ani na to ale prověřovaný nereaguje. Na základě zjištěných okolností jsme v daném případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod,“ uvedla Zajícová.