Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Václav Havlíček
  13:39
Olomouc čeká v následujících dnech a týdnech rozsáhlá série dopravních staveb. Opravovat se budou zastávky, nádraží, ulice, ale také chodníky a náměstí. S tím se pojí dopravní komplikace i výluky městské hromadné dopravy. Redakce iDNES.cz přináší přehled olomouckých oprav a s nimi spojených uzavírek.
Část 1/8

Ulici U Panelárny čeká kompletní oprava

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

V ulici U Panelárny začaly stavební práce v úterý a potrvají přibližně do konce června. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicí Libušina a propojovací komunikací směrem k firmě IP Systém a sběrnému dvoru.

„Důvodem zásahu je především špatný technický stav vozovky. Oprava proto zahrne částečnou rekonstrukci komunikace, nové chodníky i modernizaci veřejného osvětlení v celé délce přibližně 460 metrů. Součástí projektu bude také úprava autobusových zastávek,“ uvedla primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO).

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Pro zachování přístupu k firmám v okolí bude práce rozdělena do dvou etap. Zásobování areálů bude možné po provizorní objízdné trase přes parkoviště před budovou U Panelárny 530.

Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Autobusová linka číslo 14 bude po dobu stavby končit na zastávce Civilní obrana a zastávky Presbeton a Dopravní stavby nebudou obsluhovány. Náhradní spojení k zastávce Panelárna zajistí dočasná linka X14, která povede z hlavního nádraží přes Jeremenkovu, Pasteurovu, Pavlovickou a další navazující ulice.

Stavební práce provede společnost Skanska a celkové náklady se odhadují na zhruba 17,4 milionu korun včetně DPH.

Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká rekonstrukce.
Pohled na Ostružnickou ulici v centru Olomouce. V roce 2026 se dočká rekonstrukce.
Purkrabská ulice v Olomouci dostane nové kostky.
Olomoucká ulice Stupkova. Je na ní základní škola, v létě 2026 projde velkou rekonstrukcí, přibudou parkovací místa.
Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Oprava olomoucké ulice Litovelská.

Olomouc čeká v následujících dnech a týdnech rozsáhlá série dopravních staveb. Opravovat se budou zastávky, nádraží, ulice, ale také chodníky a náměstí. S tím se pojí dopravní komplikace i výluky...

9. dubna 2026  13:39

