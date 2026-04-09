Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Ulici U Panelárny čeká kompletní oprava
V ulici U Panelárny začaly stavební práce v úterý a potrvají přibližně do konce června. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicí Libušina a propojovací komunikací směrem k firmě IP Systém a sběrnému dvoru.
„Důvodem zásahu je především špatný technický stav vozovky. Oprava proto zahrne částečnou rekonstrukci komunikace, nové chodníky i modernizaci veřejného osvětlení v celé délce přibližně 460 metrů. Součástí projektu bude také úprava autobusových zastávek,“ uvedla primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO).
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Pro zachování přístupu k firmám v okolí bude práce rozdělena do dvou etap. Zásobování areálů bude možné po provizorní objízdné trase přes parkoviště před budovou U Panelárny 530.
|
Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Autobusová linka číslo 14 bude po dobu stavby končit na zastávce Civilní obrana a zastávky Presbeton a Dopravní stavby nebudou obsluhovány. Náhradní spojení k zastávce Panelárna zajistí dočasná linka X14, která povede z hlavního nádraží přes Jeremenkovu, Pasteurovu, Pavlovickou a další navazující ulice.
Stavební práce provede společnost Skanska a celkové náklady se odhadují na zhruba 17,4 milionu korun včetně DPH.