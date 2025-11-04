„Byla to velká sláva, náš kulturák je po rekonstrukci opravdu krásný. Bohužel venkovní nedodělky celkový dojem dost devalvují,“ sdělil muž ze Zábřehu. Redakce jeho jméno zná, ale nezveřejňuje ho kvůli jeho obavám, že by ho kritika mohla dostat do problémů.
Podobně vidí situaci obyvatelka, která chce rovněž zůstat v anonymitě. „Chodím do našeho kulturáku pravidelně na koncerty i divadelní představení. Možná teď máme nejhezčí a nejmodernější kulturní zařízení v Olomouckém kraji. Bohužel venkovní nedodělky jsou jako pěst na oko,“ řekla.
„Na druhou stranu ale uznávám, že vedení města chtělo rekonstrukci urychlit, protože kdyby mělo být hotové úplně všechno, tak bychom se s otevřením asi dostali až někam hodně do jara příštího roku,“ dodala žena.
Zábřežský starosta František John (KDU-ČSL) uznává, že venku okolo kulturního domu je ještě hodně práce.
Rozdělení zakázky
„My jsme přiznali, že není všechno hotové. Chtěli jsme ale rekonstrukci urychlit, tak jsme ji rozdělil na řadu menších zakázek. Zvlášť se řešil hlavní sál, elektrika, zvlášť okna, zateplení. Rozhodli jsme se projekt rozdělit, protože se nám to zdálo rychlejší a levnější,“ vysvětlil zábřežský starosta.
„Legislativa nic takového nezakazuje. Na druhou stranu jsme si přidělali práci, protože vše bylo nutné koordinovat, aby jednotlivé zakázky na sebe časově navazovaly,“ řekl John.
Podle něj nedodělky zmizí nejpozději na jaře. „To nejsou práce, kvůli kterým by nebylo možné otevřít a zajistit bezpečnost návštěvníků. Nechtěli jsme mít kulturák zavřený ještě dalšího půl roku. Kdyby se dělala celá zakázka najednou, tak bychom otevírali až příští rok,“ objasnil.
Rekonstrukce kulturního domu přišla na 130 milionů korun. Starosta odhaduje, že město oproti klasickému pojetí velké zakázky ušetřilo přes deset milionů korun.
Neobvyklý postup
Místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal, který má v gesci legislativu, potvrdil, že zákon o zadávání veřejných zakázek nezakazuje rozdělit velkou stavbu na řadu menších zakázek.
„U takto velkých zakázek je to ale neobvyklé. Podle mého názoru je jednoznačně efektivnější soutěžit jednoho dodavatele. Také proto, že na takovém objektu může nastat spousta problémů a třecích ploch mezi jednotlivými dodavateli. To při vysoutěžení jednoho odpadá,“ vysvětlil Drahovzal.
Podle něj „zábřežský“ přístup může mít výhody i nevýhody. „Je otázka, jak se při rozdělení zakázky na řadu menších bude řešit případná záruka. Na druhou stranu je možné, že při takovém pojetí dojde k úspoře nákladů. Klade to ale velké nároky na úřednický aparát města,“ doplnil.
Zábřežský starosta naopak nevidí problém. „My jsme si jednotlivé zakázky dobře ohlídali. Nemyslím, že by mohly nastat kolizní situace v případě uplatňování případných záruk,“ míní John.
Obnova kulturního domu zahrnovala rekonstrukci stávající budovy a přístavbu, ve které se nachází kavárna. Kapacita hlavního sálu se po opravách snížila na 450 sedících návštěvníků. Na akce, kde není potřeba sezení, může přijít až 600 stojících diváků. Rekonstrukce trvala dva roky.