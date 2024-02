Rušivé a nevhodné reklamy musí z městských center zmizet, motivuje i dotace

„Bylo potřeba dát jednoduchá a srozumitelná pravidla pro označování prodejen a provozoven umístěných v městské památkové zóně Mohelnice a na kulturních památkách, a to tak, aby zájmy a potřeby podnikatelů byly zasaženy co nejšetrněji,“ shrnul starosta Mohelnice Pavel Kuba (Mohelnická demokracie).

Zároveň podle něj městská památková zóna a památky, na nichž se objevovaly reklamy, prokouknou. „Odstraní se označení provozoven a prodejen, která nerespektují urbanistický a architektonický ráz. Mnohdy jsou totiž reklamami zakryté i nádherné reliéfy na fasádách,“ upozornil.

„Obecně se tak zpřehlední podmínky pro podnikatele a navodí příjemnější prostředí pro zákazníky a návštěvníky města,“ shrnul mohelnický starosta.

Marcela Lochmanová z úseku památkové péče odboru stavebního úřadu tamní radnice čeká rovněž zlepšení situace. „Především jde o nevzhledné plastové reklamy, které třeba zakrývají celé dveře nebo zajímavé architektonické prvky,“ zmínila příklad nevhodné propagace.

Za ústupek peníze

Mohelnice teď podle ní řeší, zda nepodpořit výměnu reklam finančně. „V návrhu je částka až 15 tisíc korun,“ vyčíslila Lochmanová.

Krajská metropole Olomouc má od roku 2021 metodiku radící podnikatelům, jak označit provozovnu v městské památkové rezervaci nebo kam umístit reklamní poutač.

„Cílem je, aby městskou památkovou zónu nezaplevelil neregulovaný reklamní smog, což se daří. Výrazně ubylo nevkusných reklam,“ sdělila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Motivačním prvkem je podle ní dotace. Město ji udělí těm, kdo označí provozovnu nebo umístí reklamní poutač v olomouckém památkovém centru v souladu s metodikou. „Program pro vlastníky či nájemce provozoven v minulých letech znamenal dotaci až do výše 15 tisíc korun na jednu provozovnu,“ vyčíslila.

Rada města bude projednávat navýšení dotačních podpor až na dvojnásobek. „V minulých letech se dotace osvědčily, ceny šly přece jen výrazně nahoru, takže je namístě jednat o vyšší podpoře,“ připustila Štědrá.

Podmínkou je finanční spoluúčast žadatele ve výši nejméně poloviny uznatelných nákladů projektu.

Vstup je vizitka města

Pravidla pro reklamy a jejich umístění připravuje i šumperská radnice. „Město chce ještě letos přichystat koncepční materiál, který dá reklamám jasná pravidla. Především jde o Hlavní třídu. Zároveň chceme dát pravidla reklamám na vjezdu od Zábřehu, protože vstup do města je jeho vizitkou,“ oznámil mluvčí šumperské radnice Bohuslav Vondruška.

Podobně chce ještě letos ošetřit umísťování a vzhled reklam Prostějov. „V první fázi by mělo jít o městskou památkovou zónu. Pravidla budou jasným vodítkem pro žadatele, aby věděli, co je možné, a co už ne,“ objasnila mluvčí prostějovského magistrátu Alena Vrtalová.

Prostějovský magistrát podle ní nevylučuje ani finanční výpomoc. „Ostatně ukázalo se to jako prospěšné například u předzahrádek v městské památkové zóně. Město za zábor pozemků nevybírá poplatky, na oplátku požaduje určitý standard těchto zařízení, což se daří,“ popsala Vrtalová.

Přerov a Jeseník o manuálu na regulaci reklam zatím neuvažují. „Samozřejmě s reklamami je problém i u nás, ale řeší je už stavební zákon, což se nám jeví jako dostatečné,“ vysvětlila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Hospodářská komora nevidí na regulaci nic špatného. „Reklama by měla odpovídat charakteru místa, je dobré, když to města řeší. Rozhodně taková regulace nemůže podnikatelům ublížit,“ vyjádřil se šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

Podobně hovoří odborníci na turistický ruch. „I reklamy mohou být vkusné a nemusejí působit na turisty v historických centrech rušivým dojmem. Olomouc se v tomto ohledu za poslední roky velmi zlepšila a bude dobré, když se přidají další města,“ sdělila ředitelka Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Djamila Bekhedda.