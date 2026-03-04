Rameno Moravy je po úpravách plné vody. Má chránit před povodněmi, objeví se ryby

Mrtvé rameno v Nových Sadech je pozůstatkem původního meandru řeky Moravy. Dříve bylo napojené na hlavní tok a voda jím protékala jako běžnou částí říčního koryta. Při postupných regulacích a narovnávání řeky Moravy ale bylo od hlavního toku odděleno a zůstalo bez pravidelného průtoku. Mrtvé rameno se kvůli tomu postupně zanášelo a zarůstalo.
Díky revitalizaci je rameno řeky od podzimu funkčně propojené s hlavním korytem Moravy, což podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu Petra Loyky vytváří příznivé podmínky pro výskyt 13 druhů ryb.
„Aktuálně je rameno připraveno na výtěr štik,“ podotkl Loyka.
Podle něj je loni dokončená revitalizace ukázkovým příkladem říčního systému ve městě. Napojení mrtvého ramene na Moravu bylo připraveno už v dubnu 1997. Projekt tehdy zhatily katastrofální povodně, při kterých byla zaplavena velká část Olomouce včetně jižní části.
Stavba protipovodňové ochrany Olomouce si dosud vyžádala 1,5 miliardy korun, z toho 170 milionů připadlo na loni dokončenou čtvrtou etapu v jižní části města.
Tento projekt zahrnoval zvýšení hráze u čistírny odpadních vod, revitalizaci pravého břehu Moravy v délce 1 171 metrů, napojení odstavného ramene Moravy, úpravy na odlehčovacích stokách a dešťové kanalizaci i přeložku kanalizace. Součástí bylo vybudování vedlejších koryt, úpravy terénu i výsadba stromů.
Státní podnik Povodí Moravy loni získal stavební povolení na druhou část čtvrté etapy protipovodňových opatření na jihu Olomouce. V současnosti připravuje projekt a majetkoprávní vypořádaní, stavba druhého úseku by mohla začít v roce 2027.
V roce 2022 stavbaři dokončili část u centra města. Investice za 730 milionů korun zahrnovala stavbu dvou mostů, hrází a protipovodňových zdí i rozšíření koryta řeky Moravy a nábřeží.
Město s Povodím Moravy chystá poslední část protipovodňových opatření, která mají v severní části města ochránit Letnou, Lazce, část Hejčína, Černovír a okolí Klášterního Hradiska. Po dokončení všech částí protipovodňové ochrany bude Olomouc zabezpečena na průtok v řece Moravě až 650 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá 380leté vodě.