Bečva potřebuje hluboké tůně a brody. Jinak není obnova řeky možná, říká ekolog

Bečva je největší štěrkonosná řeka, která odtéká z Beskyd. Až do 30. let minulého století ji lidé v celé její délce 62 kilometrů regulovali. Mnohokrát však dokázala, že se zcela spoutat nedá. I proto ekologové chtějí, aby jí vodohospodáři v některých místech vrátili přírodní charakter. Podle studie ekologa Michala Krejčího by se život do řeky vracel rychleji, kdyby neměla regulované koryto.