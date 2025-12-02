Devětačtyřicetiletý muž, jenž už v minulosti stanul před soudem za majetkovou trestnou činnost, si podle nyní zveřejněných informací nejprve vybral za terč vůz značky Suzuki.
„Jak kriminalisté v průběhu prověřování zjistili, vnikl do něj někdy ze středy na čtvrtek 20. listopadu. Auto následně užil k jízdě, kdy s ním v obci Javorník havaroval do stromu a z místa utekl,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Muž přitom porušil i soudem uložený zákaz řízení.
O tři dny později si dotyčný vyhlédl zaparkovaný citroen, do něhož násilím vnikl a ukradl z něj LED svítilnu a láhev whisky. Tvrdším oříškem se ukázal být nákladový prostor vozu.
„Muž se do něj pokusil dostat nejprve s pomocí přinesené sekery, což se mu však nedařilo. Proto si skočil pro aku úhlovou brusku, při snaze dostat se s ní dovnitř byl však vyrušen policejní hlídkou,“ nastínila Skoupilová s tím, že zjevně opilý muž poté odmítl podstoupit dechovou zkoušku.
Za pár dní napáchal škodu téměř čtvrt milionu
Ani to, že ho vyšetřovala policie, ale muže neodradilo od dalšího porušování zákonů. Za další tři dny ve Smetanově ulici v Javorníku v noci využil toho, že tam majitel ponechal nezamčené auto, a opět s ním navzdory zákazu vyjel. A znovu naboural.
„Když se vracel zpět do Javorníku, sjel stejně jako při první nehodě do příkopu, kde narazil do stromu. Následně z místa odešel,“ sdělila policejní mluvčí.
Muže, který během pár dní způsobil škodu vyčíslenou na téměř 230 tisíc korun, následně policisté se souhlasem státního zástupce zadrželi. Aby až do konání soudu nepokračoval v porušování zákonů a páchání škod, navrhli jeho vzetí do vazby.
„Soud to však neakceptoval, a trestní stíhání tak probíhá na svobodě. Muži hrozí za neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádež a poškození cizí věci až tři roky vězení,“ uzavřela Skoupilová.