Prodej realit stále častěji brzdí nereálné ceny, majitelé si je nedají vymluvit

Popsanou situaci řeší stále častěji například majitelka šumperské realitní kanceláře Motýl Reality Vendula Haltofová. „U bytů jsou to částky vyšší o statisíce, nebo dokonce miliony, u rodinných domů o miliony,“ řekla s tím, že snaha vysvětlit nereálnost takových sum se mnohdy míjí účinkem.

„Hodně lidí se nenechá přesvědčit a trvají na vyšší nabídce. My jim tedy nemovitost vezmeme s tím, že za měsíc se pobavíme, jak dál. Časem se to stejně potvrdí a přiblížíme se ceně, kterou jsme doporučili, jinak by ta nemovitost byla neprodejná. Celé to však realitní trh zbytečně brzdí,“ shrnula Haltofová.

Přiznala, že ojediněle se podaří prodej i za výrazně vyšší cenu. „Pokud má někdo vztah ke konkrétnímu místu či usiluje o určitou konkrétní nemovitost, je ochoten zaplatit výrazně víc. To jsou ale výjimky potvrzující pravidlo,“ podotkla.

Šéf přerovské realitní kanceláře Beták Reality Alexandr Beták uvedl, že velký počet předražených nemovitostí ho překvapuje.

„Řekl bych, že to nastartoval covid a pořád se to prohlubuje. S majiteli se při stanovení ceny leckdy bojuje, bohužel mnozí neberou argumenty a chtějí nereálnou částku. Pokud na ní někdo trvá, tak jim doporučím, aby si našli jinou kancelář, která jim to do nabídky vezme,“ nastínil.

Někdy chtějí i desítky procent nad tržní hodnotu

Podle ředitele olomoucké realitní kanceláře Orka Michala Vejmoly doba k přemrštěným požadavkům při prodeji nemovitostí vybízí.

„Jsme na trhu dlouhodobě a maximální navýšení nad námi doporučenou cenu při nasazení do nabídky doporučujeme přibližně deset procent. Mnozí ale chtějí desítky procent navíc. Bohužel si hodně klientů nenechá poradit a často jdou k jiné realitce, která je vezme, ať jsou jejich požadavky jakékoli. Časem se ovšem stejně ukáže, co je realita a co jenom nerealizovatelné přání,“ komentoval.

Realitky jako příklady uvedly třeba dvoupokojový byt v Olomouci s reálnou cenou zhruba 5 milionů, majitel však žádal nasadit částku 7,2 milionu. Za rodinný dům na Olomoucku odhadnutý znalcem na 8 milionů chtěl zase vlastník 11,5 milionu.

Podobné zkušenosti má i největší realitní portál v Česku Reality.iDNES.cz. „S nemovitostmi, za které lidé chtějí výrazně víc, se setkáváme velmi často,“ sdělil výkonný ředitel Petr Makovský.

Za správné řešení považuje, když se realitka domluví s majitelem, že například měsíc bude nabízet za jím navrženou cenu, ale pak částku sníží na odborně stanovenou.

„To je fér. Rozhodně není správné, když kancelář lidem vyhoví a nabízí nemovitost za neúměrnou cenu dlouhou dobu a potom ji dlouhou dobu postupně snižuje. Férové taky je, když realitní kancelář řekne, že za takovou cenu nemovitost do nabídky nevezme, a vysvětlí důvody. Pak už je na klientovi, aby se podle toho zařídil,“ shrnul.

Vysoké ceny v nabídkách považují za reálné

Problém přemrštěných cen potvrdil i generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky Jan Borůvka.

„Ceny absurdně vyskočily hlavně v období covidu. Bohužel to pokračuje i nyní a podle všeho bude dlouho trvat, než se vše dostane do normálu,“ řekl s tím, že lidé šroubují částky do výšin také proto, že v nabídkách některých realitních kanceláří se takové sumy objevují.

„Bohužel je pravda, že mnohé kanceláře takové požadavky majitelů akceptují a dají je do nabídky. Pak tam sice ty nemovitosti dlouho leží, ale lidé z těch požadovaných cen vycházejí jako z faktu a chtějí obdobné peníze,“ komentoval Borůvka s jednoduchou radou: „Lidé by měli věřit renomovaným realitním kancelářím, protože čas stejně ukáže, že měly pravdu. Bohužel mnoho prodejů se tímto zbytečně prodlužuje, což není v zájmu prodejců ani kupujících,“ uzavřel generální sekretář asociace.